Nuevo León

Asegura Gobierno entregar Paquete Fiscal 2026 en tiempo y forma

Por su parte, el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente aseguró que trabajarán para sacar adelante el proyecto del Presupuesto del 2026

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores aseguró que la tesorería estatal ya está trabajando en el Paquete fiscal 2026 y se entregará en tiempo y forma este año.

Durante su asistencia a la primera sesión del nuevo año legislativo, el funcionario estatal indicó que junto con el Tesorero, Carlos Garza, ya se está viendo el presupuesto y que el estado tiene finanzas sanas, para continuar solicitando más financiamiento para más obras. 


“Nosotros claro que vamos a presentar una propuesta y ya será el poder legislativo, las diferentes bancadas quienes lo dialoguen, la idea es presentarlo en tiempo, ya se está trabajando en él, en Tesorería se está haciendo ya un borrador para empezar a arrastrar bien el lápiz y tener algo en forma."


“Deben de concluirse las obras que están en proceso, pero yo soy un convencido de que no hay por qué no hacer nuevas obras, tenemos en puerta un mundial, que vine y se va, pero hay que hacer grandes cosas para que llegue el mundial y se quedé un legado, mejor movilidad, áreas públicas, que se mejore la metrópoli”


Por su parte, el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente aseguró que trabajarán de la mano con el Ejecutivo, para sacar adelante el proyecto del Presupuesto del 2026.


“Estoy seguro que vamos a trabajar de la mano con los diferentes grupos legislativos, vamos a podernos coordinar con el ejecutivo, con el tesorero principalmente, para ver las necesidades que realmente requiere Nuevo León."


“Y como lo he venido mencionando, pedirle al Gobernador que ya no abra nuevos frentes, para que el recurso alcance a las obras que están actualmente en proceso”, dijo De la Fuente.


