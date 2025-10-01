Ataques recientes contra FC revelan presencia de célula delictiva

En menos de una semana se han registrado tres hechos violentos contra elementos de Fuerza Civil: en Guadalupe, un ataque armado dejó sin vida a una niña de cinco años e hirió a su madre; en Monterrey, un enfrentamiento en la colonia Fomerrey 1 resultó con un civil muerto, dos policías y un civil lesionados, además de dos presuntos delincuentes heridos y detenidos; y en Sabinas Hidalgo, un tiroteo en pleno centro del municipio puso en riesgo a la población.

Estos hechos, confirmó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, no son aislados.

El Fiscal Javier Flores informó que detrás de los ataques presuntamente se encuentra una célula delictiva que está dirigiendo su violencia específicamente contra policías municipales y de Fuerza Civil.

“Se ha visto últimamente que algunas de las células delictivas están procurando realizar ataques contra policías municipales y Fuerza Civil”, señaló Flores tras la reunión de seguridad.

Sobre el caso de Guadalupe, el funcionario explicó que existen grabaciones que muestran cómo los agresores abrieron fuego contra los oficiales en la colonia Tierra Propia.

“Fue una forma aleatoria de ataque contra los elementos de Fuerza Civil”, agregó.

Este caso ocurrió en la colonia Tierra Propia 1er Sector, en Guadalupe, cuando sujetos armados dispararon contra una patrulla de Fuerza Civil que circulaba por la calle Antiguo Camino a Jardines de la Silla.

En el ataque, una niña de 5 años perdió la vida tras quedar en medio del fuego cruzado, mientras que su madre resultó gravemente herida.

El segundo hecho fue la balacera en la zona norte de Monterrey, en la colonia Fomerrey 1. Comenzó cuando policías de Fuerza Civil realizaban una inspección a un hombre en los cruces de Bartolomé Mitre y Camino Real, momento en que fueron atacados a balazos.

Durante el tiroteo, los uniformados terminaron impactados contra la pared de una vivienda. El saldo fue de un civil muerto, un civil y dos policías lesionados, además de dos presuntos delincuentes heridos y detenidos.

Y el caso más reciente, apenas el día de ayer, en pleno centro de Sabinas Hidalgo un grupo armado abrió fuego contra Fuerza Civil.

El intercambio de disparos ocurrió alrededor de las 13 horas en el cruce de Zaragoza y Niños Héroes, generando pánico entre comerciantes y transeúntes de la zona.

El fiscal del estado confirmó que de estos casos, sin especificar, hasta el momento, cinco personas han sido detenidas, inicialmente por delitos de narcomenudeo, aunque ya se solicitaron órdenes de aprehensión por otros delitos.

“Se trata del mismo grupo delictivo que está detrás de estos ataques”, aseguró el Fiscal.

