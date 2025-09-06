Cerrar X
Nuevo León

Buenos resultados en NL son gracias a la coordinación: Sheinbaum

La presidenta de México subrayó que, pese a pertenecer a distintos partidos políticos, lo que prevalece es el compromiso de gobernar para la ciudadanía

  • 06
  • Septiembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo arribó este sábado a Monterrey para encabezar su informe regional, acompañada por el gobernador Samuel García.

El evento, que se realiza en la Macroplaza como parte de la gira nacional de rendición de cuentas por su primer año de gobierno, reunió a autoridades y simpatizantes.

En su intervención, García dio la bienvenida a la presidenta y agradeció la colaboración de la Guardia Nacional, la Fuerza Civil y las policías municipales, cuya coordinación —destacó— ha permitido reducir en 70% los homicidios en el estado.

Sheinbaum subrayó que, pese a pertenecer a distintos partidos políticos, lo que prevalece es el compromiso de gobernar para la ciudadanía.

“Tiene que haber coordinación entre los gobiernos municipales, estatales y federales por el bien de todas y de todos”, dijo Sheinbaum.


