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Sorprenden Anna Wintour y Meryl Streep en portada de Vogue

Ambas figuras, estrechamente ligadas al origen de la historia, posaron con diseños de Prada en una sesión fotográfica con la fotógrafa Annie Leibovitz

  • 07
  • Abril
    2026

La editora de moda Anna Wintour y la actriz Meryl Streep protagonizan la nueva portada de Vogue en su edición estadounidense, en un encuentro que mezcla humor, moda y nostalgia de cara al estreno de El diablo viste de Prada 2.

Ambas figuras, estrechamente ligadas al origen de la historia, posaron con diseños de Prada en una sesión fotográfica realizada por la reconocida fotógrafa Annie Leibovitz.

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Un guiño a Miranda Priestly

La portada no es casual: Wintour fue la principal inspiración para el personaje de Miranda Priestly, interpretado por Streep en la película original de 2006.

La historia, basada en la novela homónima, retrata el exigente mundo editorial de la moda a través de la relación entre una poderosa editora y su asistente.

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Leer más: Anne Hathaway frena estereotipos en 'El diablo viste a la moda 2'

En esta ocasión, ambas celebridades compartieron una conversación moderada por la cineasta Greta Gerwig, en la que hablaron sobre moda, familia, amistad y la esperada secuela.

Durante la charla, Wintour no dudó en burlarse de sí misma al descartar una carrera como actriz.

“No tengo ningún talento”, bromeó la editora, en contraste con la admiración que expresó hacia Streep por interpretar una versión ficticia de su figura.

Por su parte, la actriz confesó que asumir el papel de una editora de moda implicaba retos particulares, especialmente en lo relacionado con el vestuario, recordando que en la primera película fue difícil conseguir prendas de diseñador.

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La moda como industria global

Wintour también reflexionó sobre el impacto de la cinta original, destacando que logró mostrar al mundo que la moda es “una verdadera fuerza económica a nivel global”.

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Además, reveló que contactó a Streep cuando surgieron los primeros rumores de la secuela para conocer su opinión sobre el guion. “Sabía que ella me diría si iba a estar bien”, comentó.

También te puede interesar: 'Lady Gaga y Doechii lanzan ‘Runway’ para The Devil Wears Prada 2

La nueva entrega de El diablo viste de Prada 2 llegará a los cines el próximo 1 de mayo, en medio de una intensa campaña promocional que ha incluido alfombras rojas, entrevistas y ahora esta portada especial.


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