Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_1_7a8c737482
Nuevo León

Buscan a camillero del IMSS desaparecido en Monterrey

Familiares de Omar Carrillo Salazar, solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizarlo, luego de que fuera visto por última vez el pasado 22 de septiembre

  • 24
  • Septiembre
    2025

Familiares de Omar Carrillo Salazar, de 34 años, solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizarlo, luego de que fuera visto por última vez el pasado 22 de septiembre en la colonia Fraccionamiento Valle del Topo Chico, en el municipio de Monterrey.

Omar se dirigía a su lugar de trabajo en el Hospital General de Zona #21 del IMSS, ubicado en el centro de la ciudad, donde se desempeña como camillero. 

De acuerdo con información extra oficial, conducía un vehículo tipo Aveo en color azul y vestía su uniforme en colores oscuros.

Como señas particulares, Omar tiene cabello negro, lacio y corto, tez morena clara, mide aproximadamente 1.75 metros de estatura y presenta una cicatriz que va de lado a lado en la cabeza, así como otra en forma de herradura en la nuca.

La fiscalía general de justicia emitió ficha correspondiente, y las autoridades se mantienen en labores de búsqueda. 

Se pide a quien tenga información que pueda contribuir a su localización comunicarse a los números oficiales de las autoridades.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_25_T123557_363_3add4ca033
Obra 'Las Primas' llega al Teatro de Ramos Arizpe
EH_UNA_FOTO_b5876f106d
Denuncian insuficiencia en certificación de estudios en Coahuila
EH_FOTO_VERTICAL_41_02527be827
México va bien y vamos a seguir avanzando: Sheinbaum
publicidad

Últimas Noticias

amores_perros_a9b356d3dc
Celebrará "Amores Perros" 25 años con función en Bellas Artes
EH_UNA_FOTO_c79345b723
Energía solar llega al ejido Tuxtepec en Ramos Arizpe
EH_UNA_FOTO_2025_09_25_T141821_264_452b323103
¡Por primera vez! San Diego Comic-Con llega a España
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_23_at_12_59_35_AM_617d375e93
Despiden familiares y amigos a la conductora Débora Estrella
Whats_App_Image_2025_09_22_at_8_03_43_PM_c2a4eb48da
Lanza Adrián de la Garza programa piloto de movilidad sostenible
EH_FALLECIMIENTO_5242d1575e
Muere Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro, a los 75 años
publicidad
×