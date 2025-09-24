Buscan a camillero del IMSS desaparecido en Monterrey

Familiares de Omar Carrillo Salazar, de 34 años, solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizarlo, luego de que fuera visto por última vez el pasado 22 de septiembre en la colonia Fraccionamiento Valle del Topo Chico, en el municipio de Monterrey.

Omar se dirigía a su lugar de trabajo en el Hospital General de Zona #21 del IMSS, ubicado en el centro de la ciudad, donde se desempeña como camillero.

De acuerdo con información extra oficial, conducía un vehículo tipo Aveo en color azul y vestía su uniforme en colores oscuros.

Como señas particulares, Omar tiene cabello negro, lacio y corto, tez morena clara, mide aproximadamente 1.75 metros de estatura y presenta una cicatriz que va de lado a lado en la cabeza, así como otra en forma de herradura en la nuca.

La fiscalía general de justicia emitió ficha correspondiente, y las autoridades se mantienen en labores de búsqueda.

Se pide a quien tenga información que pueda contribuir a su localización comunicarse a los números oficiales de las autoridades.

