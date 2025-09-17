Cerrar X
Nuevo León

Buscan crear consejo para recuperar casas abandonadas

El PRD, mediante una reforma a la Ley de Vivienda, busca crear un consejo que para identificar, recuperar y reincorporar al mercado viviendas en desuso

  • 17
  • Septiembre
    2025

La diputada coordinadora del PRD, Perla Villarreal, busca crear el Consejo Interinstitucionalista para la Atención y Recuperación de Casas Abandonadas, para reincorporar al mercado todos aquellos inmuebles abandonados. 

A través de una reforma a la Ley del Instituto de la Vivienda, se busca crear este consejo que se encargaría de identificar, recuperar y reincorporar al mercado habitacional las viviendas que estén en desuso. 

“Las casas abandonadas no solo representan un riesgo para la seguridad pública, sino también para la salud y el bienestar de las familias. Con este Consejo buscamos soluciones reales que fortalezcan el tejido social y devuelvan la vida a nuestras comunidades. 

“La recuperación de viviendas requiere una estrategia multidisciplinaria, donde las diversas dependencias gubernamentales trabajen de manera coordinada y estructurada para garantizar un impacto positivo en las comunidades afectadas. Con la creación del Consejo, se implementarán soluciones a la problemática desde todos los frentes: el desarrollo urbano sostenible, la seguridad ciudadana, la prevención de riesgos sanitarios y la inclusión social”, dijo la diputada Perla Villarreal. 

La iniciativa busca adicionar un capítulo a la ley con la creación de dicho consejo, en donde se especificarían las atribuciones que tiene y qué dependencias lo conformarían.


