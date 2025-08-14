Cerrar X
Nuevo León

Buscan declarar el 2026 como año conmemorativo para Escobedo

Andrés Mijes entregó la petición e indicó que en vísperas del Mundial 2026 es importante reconocer al General Mariano Escobedo

Para que el 2026 sea declarado como el “Año del Bicentenario del General Mariano Escobedo” el alcalde del municipio que lleva dicho nombre, Andrés Mijes presentó una iniciativa en el Congreso, para hacerle honor a este héroe nacional. 

En la Oficialía de Partes del Congreso Local, Mijes entregó la petición e indicó que en vísperas del Mundial 2026 es importante reconocer al General Mariano Escobedo que es un símbolo de patriotismo no solo en Nuevo León, sino, también en el país. 

“Queremos que el 2026 sea el año del General Mariano Escobedo, por los 200 años de su natalicio, Mariano Escobedo es uno de nuestros héroes, de nuestra patria, fue pieza fundamental en la segunda transformación en la lucha contra el imperialismo. 

“El Congreso debe de analizar la iniciativa y de aprobarse pues que se utilice la tipografía oficial en todos los documentos oficiales”, dijo Andrés Mijes. 
Puntualizó que esta es una de diferentes acciones que han hecho para conmemorar los 200 años de Mariano Escobedo. 

“Hemos organizado festivales culturales, hemos traído historiadores que han narrado hechos de la vida de Mariano Escobedo y una serie de eventos que hemos construido durante este año y el año que viene, esto forma parte de todos estos eventos. 

“Pedimos el apoyo de las demás bancadas, porque es algo histórico, es un héroe para Nuevo León, de gran trascendencia nacional que hay que enaltecerlo y que todo mundo sepa todo lo que hizo por México”, agregó Mijes. 

En la entrega de la petición estuvieron presentes los diputados de la bancada de Morena, Mario Soto, Jesús Elizondo, Anylú Hernández y militantes de Morena que estuvieron acompañando al alcalde de Escobedo.


