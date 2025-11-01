Cae parte del techo de un antro en Barrio Antiguo

La celebración de Halloween en el corazón de Monterrey se tornó en una noche de susto luego de que parte del techo del establecimiento Sayu Sayulita, ubicado en el Barrio Antiguo, colapsara durante la madrugada de este sábado 1 de noviembre.

El incidente se registró alrededor de las 07:00 horas en el Centro de la ciudad, específicamente en la calle Abasolo en su cruce con Doctor Coss.

Según informaron las autoridades, el derrumbe parcial ocurrió en la azotea del negocio, en el área del segundo piso que también funge como espacio de mesas para los clientes. En plena celebración de la Noche de Brujas, una sobrecarga estructural provocó el colapso, generando alarma entre los asistentes.

Afortunadamente, la rápida acción y el desenlace del incidente evitaron una tragedia. Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron de inmediato al lugar e inspeccionaron la zona, confirmando que no se reportaron personas lesionadas. Los daños se limitaron a pérdidas materiales menores.

Como medida de precaución y para realizar los trabajos pertinentes, las personas que se encontraban en el establecimiento fueron desalojadas.

Los rescatistas de la corporación de auxilio llevaron a cabo tareas de revisión estructural, verificación de riesgos y brindaron recomendaciones a los encargados del negocio para prevenir futuros accidentes y garantizar la seguridad de la estructura.

El incidente subraya la importancia de la revisión y mantenimiento constante en los locales de afluencia masiva, especialmente en fechas de alta demanda.

