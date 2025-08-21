Cerrar X
INFO_7_UNA_FOTO_6_e28a13d86e
Nuevo León

Cae tráiler en arroyo tras salir de la carretera; conductor muere

El accidente vial se registró en la Carretera Nacional en dirección de Linares a Montemorelos, a la altura del puente encadenado 2

  • 21
  • Agosto
    2025

Un tráiler cayó en un arroyo en la Carretera Nacional cuando viajaba de Linares a Monterrey. El conductor perdió la vida.

El accidente vial se registró en la Carretera Nacional en dirección de Linares a Montemorelos, a la altura del puente encadenado 2.

El tráiler que circulaba por la carretera sale de la carpeta asfáltica y cae en el lecho de un arroyo, terminando volcado.

Los cuerpos de emergencia acudieron al lugar del accidente y, al intentar rescatar al conductor de la unidad pesada, este ya no contaba con signo de vida.

En el lugar, elementos de Protección Civil coordinados con elementos de la Guardia Nacional, división de caminos, acordonaron el perímetro y el carril de baja circulación se mantiene cerrado.

Señalaron que en el lugar se derramó combustible, por lo que realizarán las maniobras por varias horas para rescatar el cuerpo de la persona.

Hasta estos momentos no hay identidad del conductor de la unidad ni la razón social del tráiler que participó en el accidente, pues trabajan en el sitio para las investigaciones correspondientes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_415bb4a902
Rescatan a hombre en Arroyo Topo Chico en San Nicolás
EH_UNA_FOTO_1c9ef3d8ec
Llenan de basura doméstica el arroyo Las Víboras en Saltillo
EH_UNA_FOTO_cf84574789
Vuelca vehículo en Paso Deprimido Lázaro Cárdenas; hay heridos
publicidad

Últimas Noticias

nl_dr_hospital_cdbfe9f979
Doctors Hospital afirma tomar medidas en caso de precios inflados
nacional_el_chispa_d0aaa32791
Detienen a 'El Chispa' por tiroteo en bar de Querétaro en 2024
a98e53a9_6f4a_456a_961a_f93b025ce731_1d67d7b20e
Se esperan fuertes lluvias y chubascos en Coahuila
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Alistan orden de aprehensión contra fundador de Trínitas
Whats_App_Image_2025_08_20_at_12_21_09_AM_a0c407ee22
Llevan obras 40% de avance en el Parque del Agua
nl_dr_hospital_218d9ebb4b
Denuncia regia que le 'inflan' la cuenta en el Doctors Hospital
publicidad
×