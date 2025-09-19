Caen seis en posesión de armas y droga en Área Metropolitana
Estas detenciones fueron resultado de los distintos despliegues aplicados en al menos tres municipios de la entidad. Entre los capturados se encuentran menores
En tres operativos distintos, el Grupo de Coordinación Metropolitana y Fuerza Civil detuvieron a seis personas, incluidos dos menores en los municipios de Apodaca, García y San Nicolás.
En Apodaca, Juan “N”, de 28 años, y un menor de 16 años. Fueron capturados dentro de un motel en la colonia Santa Teresita, donde aseguraron una sustancia similar a la marihuana y droga tipo cristal, un arma corta, básculas y celulares.
En García, Carlos “N”, de 23 años, Zaira “N”, de 35; y una menor de 16 años fueron detenidos en la colonia Joya del Carrizal con droga, un arma y celulares.
Finalmente, en San Nicolás, Daniel “N” de 24 años fue detenido en la vía pública con un arma, dosis de droga, tres celulares y dinero en efectivo.
Ante esto, todos los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público.
