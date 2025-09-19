Cerrar X
Nuevo León

Caen seis en posesión de armas y droga en Área Metropolitana

Estas detenciones fueron resultado de los distintos despliegues aplicados en al menos tres municipios de la entidad. Entre los capturados se encuentran menores

  • 19
  • Septiembre
    2025

En tres operativos distintos, el Grupo de Coordinación Metropolitana y Fuerza Civil detuvieron a seis personas, incluidos dos menores en los municipios de Apodaca, García y San Nicolás.

En Apodaca, Juan “N”, de 28 años, y un menor de 16 años. Fueron capturados dentro de un motel en la colonia Santa Teresita, donde aseguraron una sustancia similar a la marihuana y droga tipo cristal, un arma corta, básculas y celulares.

En García, Carlos “N”, de 23 años, Zaira “N”, de 35; y una menor de 16 años fueron detenidos en la colonia Joya del Carrizal con droga, un arma y celulares. 

Finalmente, en San Nicolás, Daniel “N” de 24 años fue detenido en la vía pública con un arma, dosis de droga, tres celulares y dinero en efectivo.

Ante esto, todos los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público.


