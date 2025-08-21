Cerrar X
INFO_7_CONTEXTO_849e94a339
Nuevo León

Caen tres por robo a influencer Alfredo Valenzuela en San Pedro

Se fijó un plazo de dos meses para cerrar esta investigación complementaria y que los detenidos puedan demostrar si participaron o no en estos hechos

  • 21
  • Agosto
    2025

Tres hombres fueron detenidos y vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en el robo millonario al influencer Alfredo Valenzuela en San Pedro.

Lo anterior fue el resultado de una audiencia de imputación contra Lucio "N", Sergio "N" y Jonathan "N" por el robo calificado ejecutado con violencia.

Fue un agente del Ministerio Público adscrito a la fiscalía regional centro, quien imputó a estas personas que no son extranjeras, como se mencionó en un principio que presuntamente formaban parte de una banda de colombianos que son mexicanos.

Se fijó un plazo de dos meses para cerrar esta investigación complementaria y que los detenidos puedan demostrar si participaron o no en estos hechos.

El robo fue cometido el mes de junio del año en curso entre cuatro y cinco sujetos que ingresaron a la residencia ubicada en las calles Mezquite y Álamo, de la colonia Olinalá, en San Pedro.

El youtuber Alfredo Valenzuela narró en redes sociales cómo entraron hombres armados a su casa en San Pedro, quienes le robaron una camioneta, Lamborghini y objetos que, según él, están valuados, en conjunto, en $25 millones pesos, además de recibir amenazas de muerte.

Autoridades localizaron la camioneta Lamborghini del creador de contenido valuada en más de 6.5 millones de pesos en el estacionamiento de un supermercado en Monterrey.

Además, de la camioneta de lujo color azul celeste valuada en más de $6.5 millones de pesos, los delincuentes se apoderaron de tres relojes, joyería diversa y un millón de pesos en efectivo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Sigue_profugo_uno_de_los_implicados_en_robo_a_Alfredo_Valenzuela_ebf8681a6e
Sigue prófugo uno de los implicados en robo a Alfredo Valenzuela
Whats_App_Image_2025_08_19_at_3_38_30_PM_861f245af5
Fiscalía recibe solo una denuncia oficial por intoxicación
Detienen_a_presunto_homicida_del_ataque_en_Juarez_5d439413b8
Detienen a presunto homicida del ataque en Juárez
publicidad

Últimas Noticias

nl_dr_hospital_cdbfe9f979
Doctors Hospital afirma tomar medidas en caso de precios inflados
nacional_el_chispa_d0aaa32791
Detienen a 'El Chispa' por tiroteo en bar de Querétaro en 2024
a98e53a9_6f4a_456a_961a_f93b025ce731_1d67d7b20e
Se esperan fuertes lluvias y chubascos en Coahuila
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Alistan orden de aprehensión contra fundador de Trínitas
Whats_App_Image_2025_08_20_at_12_21_09_AM_a0c407ee22
Llevan obras 40% de avance en el Parque del Agua
nl_dr_hospital_218d9ebb4b
Denuncia regia que le 'inflan' la cuenta en el Doctors Hospital
publicidad
×