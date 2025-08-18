Cerrar X
Nuevo León

Cambiarán este lunes de mando en Séptima Zona Militar

El General Tomás Amador Ramírez asumirá este lunes a las 10:30 horas como nuevo comandante de la Séptima Zona Militar, en relevo de Antonio Melchor Cruz

  • 18
  • Agosto
    2025

La Séptima Zona Militar en Nuevo León cambiará de mando este lunes durante una ceremonia de toma de posesión y protesta de bandera del General de Brigada de Estado Mayor, Tomás Amador Ramírez, quien asumirá como nuevo comandante. 

Tomás Amador Ramírez será el relevo de Antonio Melchor Cruz.

Ramírez llegó este sábado a la ciudad y su ceremonia será el lunes a las 10:30 horas. 

El pasado viernes, el gobernador Samuel García indicó que estaría acudiendo al cambio de mando. 

“Este lunes vamos a acudir a la Séptima Zona Militar, llega el relevo del general. Aprovecho este espacio para agradecer al General Antonio Melchor, que por trabajo se fue a Acapulco, Guerrero; agradecerle a nombre de toda la mesa, lo proactivo y lo eficiente que fue el Ejército y la Guardia Nacional durante su encargo”, dijo el mandatario estatal. 

La ceremonia forma parte del relevo institucional del Ejército Mexicano y contará con la presencia de mandos, autoridades civiles y personal militar, en un acto protocolario donde el nuevo comandante rendirá protesta ante la bandera nacional.

Con este nombramiento, se espera la continuidad de los trabajos de coordinación en materia de seguridad y apoyo a la población civil en Nuevo León, entidad que forma parte de la jurisdicción de la Séptima Zona Militar.


