Capacita Jaguares de Protección Civil a mujeres de Santa Catarina

Elementos de Protección Civil Jaguares iniciaron un programa de capacitación dirigido a mujeres del municipio de Santa Catarina, con el objetivo de brindar conocimientos básicos en primeros auxilios y actuación ante situaciones de riesgo.

Durante estos cursos, las participantes reciben preparación teórica y práctica para responder de manera adecuada ante accidentes, emergencias médicas y escenarios de posible peligro, fortaleciendo la prevención y la seguridad en sus comunidades.

Israel Contreras Vázquez, titular de Protección Civil municipal, señaló que por instrucción del alcalde Jesús Nava Rivera se continúan promoviendo programas de formación enfocados en salvar vidas, reforzar la cultura de la prevención y empoderar a las mujeres mediante el aprendizaje de habilidades esenciales.

Entre los temas impartidos destacan técnicas de vendaje, atención de quemaduras, reanimación cardiopulmonar (RCP) y desobstrucción de vías aéreas por cuerpo extraño (OVACE).

Durante el 2025, Protección Civil Jaguares impartió un total de 102 capacitaciones, beneficiando a más de mil mujeres, quienes ahora cuentan con los conocimientos necesarios para fungir como primeras respondientes ante una emergencia.

La administración municipal informó que continuará impulsando este tipo de cursos en beneficio de las mujeres y de la población en general.

