Caso Catujanes: otra de Alberto de la Garza Evia, dueño de IDEI

Desde retrasos en entregas de departamentos, ventas de proyectos sin terminar, entrada a un concurso mercantil y más incumplimientos, son parte de la huella que ha dejado la empresa Internacional de Inversiones (IDEI) en Nuevo León.

Y es que esta firma inmobiliaria, encabezada por el empresario Alberto de la Garza Evia, arrastra un polémico historial en el sector inmobiliario.

Es una empresa que ha estado en “el ojo del huracán” a lo largo de poco más de dos años, tras estar involucrada en diversos conflictos como irse a un concurso mercantil por falta de liquidez.

Uno de los problemas más recientes en los que se ha visto involucrada la empresa de De la Garza Evia fue la venta de la Torre Novus, un desarrollo vertical ubicado en inmediaciones del Parque Fundidora.

Dicha venta fue al empresario e influencer Gus Marcos, dueño de Grupo DAGS, lo cual derivó en el incumplimiento de la oferta de compra que inicialmente se les entregó a los inversionistas.

En el primer trimestre de este año, El Horizonte dio a conocer específicamente el pasado 6 de marzo que el principal aditamento con que los desarrolladores de Torre Novus se “bailaron” a sus clientes es la cocina integral y su equipamiento, pues el costo estimado de esto es casi la mitad de los $400,000 pesos que ahora tendrían que gastar para equipar sus depas.

También este medio publicó que la empresa enfrenta problemas de retrasos en la entrega de departamentos a sus compradores, incumpliendo así las fechas programadas tras aplicar esquemas de preventas.

A finales de julio incluso se dio a conocer que hubo casos de quejas por este motivo que llegaron hasta la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El pasado 20 de marzo de 2024 también se dijo que justo con su “cambio de timón”, es decir, con la llegada de Jorge Martínez Páez a la dirección general de IDEI en octubre de 2023, la empresa comenzó a vivir una notable crisis en sus ventas, al desplomarse 84% justamente en el periodo en que el empresario tomó el mando.

Posteriormente, en mayo se informó que para salir del “boquete” financiero que padece, la desarrolladora requeriría de un “rescate” de cerca de $2,000 millones de pesos, que obtuvieron originalmente de sus clientes y que están invertidos en proyectos sin terminar.

De 12 proyectos activos que tenía IDEI en construcción, solamente en tres cumplió con los tiempos y en nueve ya se incumplió o está por incumplirse.

Para el 30 de septiembre de 2024, IDEI contaba con un total de ventas por realizar (escrituraciones) por $7,844 millones de pesos, correspondientes a preventas realizadas en los desarrollos inmobiliarios verticales y horizontales.

De los cuales $1,384.6 millones de pesos son del formato de vivienda horizontal, de los cuales se encarga su subsidiaria Trazzo Urbano Internacional, S.A. de C.V., cuyo apoderado legal es Gustavo Adolfo Backhoff Pliego, y $6,459.8 millones de pesos del formato vertical.

Y los antecedentes de Trazzo

La empresa inmobiliaria Trazzo Urbano Internacional es una subsidiaria de Internacional de Inversiones (IDEI) del empresario Alberto de la Garza Evia, que de manera similar tiene un historial polémico.

Y es que dicha inmobiliaria del apoderado legal Gustavo Adolfo Backhoff Pliego está a cargo de los desarrollos horizontales o residenciales de IDEI con presencia en varios municipios de la zona metropolitana de Monterrey.

Trazzo ha sido evidenciado en repetidas ocasiones por El Horizonte; el pasado 22 de octubre de 2024 demostró el engaño de esta subsidiaria a Metrorrey por un terreno ubicado en la Avenida Miguel Alemán, entre Félix Galván y calle Casablanca, atrás del centro comercial Citadel, en San Nicolás, y se usará para instalar patios, talleres, cocheras y edificios auxiliares para las líneas 4, 5 y 6 del Metro.

A pesar de que existe un amparo definitivo que no le reconoce la legítima propiedad, la compañía Trazzo Urbano Internacional, del empresario Alberto de la Garza Evia, le vendió a Metrorrey un terreno de 7.1 hectáreas, en más de $400 millones de pesos.

Se trata de un terreno emproblemado que se encuentra en medio de un litigio legal, pues además de Trazzo, hay otros dueños que reclaman la propiedad e incluso ya ganaron un amparo contra la empresa de De la Garza Evia.

El que se le haya vendido a Metrorrey, organismo encargado de operar el Metro de Nuevo León, por parte de Trazzo, constituye el delito de despojo de inmueble, entre otros, por los cuales tendrá que pagar penal y económicamente la empresa Trazzo que pertenece a Grupo IDEI (Internacional de Inversiones), de De la Garza Evia, según dijo el abogado de la parte afectada.

