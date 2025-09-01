Cerrar X
Nuevo León

Celebra Waldo Fernández, la 'nueva era de la justicia en México'

Fernández González apuntó que esta "transformación" tiene como objetivo democratizar la justicia en México y acercarla a la ciudadanía

  • 01
  • Septiembre
    2025

El senador por Nuevo León, Waldo Fernández, acudió a la ceremonia de toma de protesta de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y durante su intervención, celebró la instalación del nuevo Poder Judicial elegido por el voto popular.

“Hoy vivimos un momento inédito en la vida democrática de nuestro país. Por primera vez, el pueblo eligió a quienes integran el Poder Judicial, un poder que ahora será emanado del pueblo y para el pueblo”, expresó desde la tribuna.

Fernández González apuntó que esta "transformación" tiene como objetivo democratizar la justicia en México y acercarla a la ciudadanía, que podrá exigir rendición de cuentas a las personas juzgadoras.

“Esta reforma trascendió lo meramente jurídico. Representa un cambio profundo en el poder político en México y le permitirá a la gente incidir en un poder que, sin lugar a dudas, es responsable de la paz. Porque cuando se da justicia, se da paz”, subrayó.

Finalmente, el senador le recordó a los ministros su la responsabilidad que ahora tienen en sus manos, de garantizar la justicia para todas y todos los mexicanos.

“Cada sentencia que emitan, cada resolución que construyan, deberá ser reflejo de la justicia que el pueblo espera y merece. México eligió justicia sin corrupción, sin privilegios, sin impunidad. Hoy podemos decir con orgullo: es tiempo de justicia, es tiempo de cambio”, concluyó Fernández.


