'Cerrará NL el año con broche de oro', afirma Miguel Flores

Tras una intensa pero productiva reunión de gabinete encabezada por el gobernador Samuel García, el secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna, aseguró que Nuevo León culminará el 2025 con un "rumbo claro y buenos resultados", sentando las bases para un crecimiento sostenido en el próximo año.

"Muy contento de la reunión de gabinete que tuvimos con el Gobernador para cerrar con broche de oro este 2025. Estoy seguro de que a Nuevo León le seguirá yendo mucho mejor", señaló Flores Serna al concluir el encuentro.

El secretario destacó que el éxito del año se debe al trabajo coordinado entre todas las dependencias estatales, permitiendo el avance de proyectos clave no solo en las áreas tradicionales de seguridad, movilidad e infraestructura, sino también en salud y educación.

“Gracias a todo el trabajo que hemos hecho, hoy Nuevo León es primer lugar en todo: primer lugar en seguridad con la mejor policía de México; primer lugar en educación con las escuelas de tiempo completo; primer lugar en salud con las coberturas universales, y en movilidad seguimos avanzando con nuevos camiones y las nuevas líneas del metro. Estoy seguro de que con este trabajo, seguiremos siendo primer lugar en todo este 2026”, explicó.

Flores reiteró el compromiso del gabinete de mantener el enfoque en el trabajo constante para terminar el año de la mejor manera y "dejar listo el camino" para que Nuevo León mantenga su ritmo de crecimiento y liderazgo.

"Vamos a seguir cumpliendo. A Nuevo León le irá mejor porque estamos haciendo las cosas bien y con visión de futuro. El estado seguirá siendo el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir", concluyó funcionario estatal.

