Cerrar X
choque_tesla_morones_prieto_1b1262e4df
Nuevo León

Choca conductora Tesla contra árbol en Morones Prieto

El percance vial se registró durante la mañana de este miércoles, a la altura de la colonia Independencia, lo que provocó carga vehicular

  • 13
  • Agosto
    2025

Un vehículo tipo Tesla se impactó contra un árbol ubicado en el camellón central de la avenida Morones Prieto, a la altura de la colonia Independencia, luego de circular a exceso de velocidad.

Detrás del Tesla venía otro automóvil, cuyo conductor, al intentar evitar el percance, también terminó subiéndose al camellón, quedando detenido en el mismo lugar.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

El accidente ocurrió en el carril de alta velocidad de Morones Prieto, cerca del cruce con la calle Baja California.

Según los primeros reportes, la conductora del Tesla perdió el control del vehículo, lo que provocó que se subiera al camellón y se estrellara contra un árbol.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey y del Estado para evaluar riesgos. 

Paramédicos de la Cruz Roja también se presentaron para valorar a los involucrados, aunque se descartaron lesiones de gravedad.

Agentes de Tránsito de Monterrey se encargaron de realizar las diligencias correspondientes y de agilizar la circulación, la cual se vio afectada durante varios minutos.

 Se esperaba la llegada de una grúa para retirar los vehículos involucrados.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_08_at_5_46_06_PM_1_6edf8e67e2
Víctima de accidente denuncia inacción ante presunto responsable
Mueren_21_personas_tras_volcadura_regresaban_de_funeral_en_Kenia_7b3cadc87c
Mueren 21 personas tras volcadura, regresaban de funeral
sdegqas_e4f99818b3
Quedan prensados tras chocar contra árbol en Antonio L. Rodríguez
publicidad

Últimas Noticias

8e82e5f6_5d84_4c3e_b23d_4d1414872374_b0a6537ff1
Tamaulipas iniciará clases con más de 1 millón de alumnos
ec22d24e_9491_42cd_bc46_a93fc9cc8cce_b88dec09bf
Saltillo busca consolidarse como subsede del Mundial 2026
450559a5_67fe_44fd_bfc5_6e86b11caf4a_7ead9ce956
Advierte AyD por agua color turbio en la urbe regia
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_532aa4f396
Avanza construcción del nuevo Cuartel General de Fuerza Civil
INFO_7_CONTEXTO_35bba33247
Declara médico por muerte de joven en cirugía en El Obispado
b55ce778_3b66_4f8c_baef_76b7aa9193b2_2bb41f97c8
Llama Samuel García a unir esfuerzos por Nuevo León
publicidad
×