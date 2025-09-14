Choque de transporte urbano deja 11 lesionados en Monterrey

La mañana de este domingo, un fuerte accidente vial en Monterrey dejó como saldo 11 personas lesionadas, luego de que un transporte urbano se impactara contra una sucursal de Farmacia Guadalajara, un vehículo particular y posteriormente un muro.

De acuerdo con Protección Civil Monterrey, la emergencia fue reportada a través de la línea de atención y, al arribar los cuerpos de auxilio, confirmaron la magnitud del siniestro.

En el lugar se activó el protocolo de triage para la valoración de las víctimas: cuatro pacientes fueron catalogados en condición amarilla y seis en verde.

Ocho de los heridos fueron trasladados a hospitales, mientras que los demás optaron por movilizarse por sus propios medios.

El conductor del transporte permaneció en el sitio para los trámites correspondientes, mientras elementos de Movilidad de Monterrey resguardan la escena y coordinan el retiro de los vehículos.

En la atención participaron Protección Civil Monterrey, Movilidad Monterrey, Policía de Monterrey, CRUM, Cruz Roja y Protección Civil Estatal.

