Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_14_T113006_532_3ce2bf5933
Nuevo León

Choque de transporte urbano deja 11 lesionados en Monterrey

Un fuerte accidente vial dejó como saldo 11 personas lesionadas, luego de que un transporte urbano se impactara contra una sucursal de Farmacia Guadalajara

  • 14
  • Septiembre
    2025

La mañana de este domingo, un fuerte accidente vial en Monterrey dejó como saldo 11 personas lesionadas, luego de que un transporte urbano se impactara contra una sucursal de Farmacia Guadalajara, un vehículo particular y posteriormente un muro.

De acuerdo con Protección Civil Monterrey, la emergencia fue reportada a través de la línea de atención y, al arribar los cuerpos de auxilio, confirmaron la magnitud del siniestro.

En el lugar se activó el protocolo de triage para la valoración de las víctimas: cuatro pacientes fueron catalogados en condición amarilla y seis en verde.

Ocho de los heridos fueron trasladados a hospitales, mientras que los demás optaron por movilizarse por sus propios medios.

El conductor del transporte permaneció en el sitio para los trámites correspondientes, mientras elementos de Movilidad de Monterrey resguardan la escena y coordinan el retiro de los vehículos.

En la atención participaron Protección Civil Monterrey, Movilidad Monterrey, Policía de Monterrey, CRUM, Cruz Roja y Protección Civil Estatal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

restos_hieleras_cadereyta_98ad0ee2d8
Restos en hieleras pertenecen a tres hombres: Fiscalía
thumbnail_Little_Jesus_12_845c146283
Little Jesus la arma en grande en su regreso a Monterrey
Whats_App_Image_2025_09_15_at_12_37_06_AM_e6bb7db664
Diablos Rojos, Bicampeón de la Liga Mexicana de Beisbol
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_5b74909128
Slim gana contrato para construir el tren Saltillo-Monterrey
EH_UNA_FOTO_2025_09_15_T145916_749_bf395e13cd
Fiscalía Estatal busca frenar los retos virales en redes
AP_25258521354531_1_06e6dbf546
Trump exige a la Fed un recorte mayor de tasas de interés
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_09_13_T153025_506_59a417d07a
Nuevo León inaugura clínica y centro comunitario en Mina
historia_de_Correos_de_Mexico_bfd2515625
Correos de México reanuda envío de cartas y documentos a EUA
EH_DOS_FOTOS_2025_09_14_T125710_581_a160fb4c61
Fátima Bosch, de Tabasco, es la ganadora del certamen de belleza
publicidad
×