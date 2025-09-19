Cerrar X
Nuevo León

Choque en la colonia Del Valle deja dos motociclistas heridos

De acuerdo con versiones preliminares, ambos vehículos circulaban a exceso de velocidad y no respetaron el señalamiento de alto

  • 19
  • Septiembre
    2025

Un choque entre una camioneta y una motocicleta en la colonia Del Valle, en San Pedro Garza García, dejó como saldo dos personas lesionadas durante los primeros minutos de este viernes.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Río Rosas y Río Orinoco, donde, de acuerdo con versiones preliminares, ambos vehículos circulaban a exceso de velocidad y no respetaron el señalamiento de alto. Tras la colisión, la camioneta perdió el control y se impactó contra la nomenclatura de la vialidad.

La motocicleta se estrelló contra un costado de la camioneta, lo que provocó que sus dos tripulantes salieran proyectados. El conductor, un joven de 19 años, sufrió fracturas en las piernas, mientras que su acompañante, una mujer de 25, presentó heridas en la cadera. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y trasladaron a ambos a la clínica 21 del IMSS.

La conductora de la camioneta resultó ilesa, aunque fue retenida por elementos de Tránsito de San Pedro para deslindar responsabilidades y rendir su declaración sobre lo ocurrido.


