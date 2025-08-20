Cierra Protección Civil puente vehicular del Parque Canoas

Por precaución y debido a las lluvias, esta mañana Protección Civil de Nuevo León cerró el puente a desnivel que se ubica a un costado del Parque Canoas, en la lateral de la avenida Garza Sada, al sur de Monterrey.

El cierre es preventivo y aplica para los automovilistas.

Por las fuertes precipitaciones pluviales, el puente vehicular quedó encharcado: la corriente del agua se estancó en ese paso deprimido.

Elementos de Tránsito de Monterrey colocaron una barrera con conos naranjas, en señal de que está impedido el paso, y a modo de precaución.

Una patrulla fue asignada en la zona para impedir a los conductores de vehículos usar ese puente o paso.

