Cierra Protección Civil puente vehicular del Parque Canoas
Protección Civil cierró el puente a desnivel en Garza Sada, Monterrey, debido a las fuertes lluvias y encharcamiento, como medida preventiva
Por precaución y debido a las lluvias, esta mañana Protección Civil de Nuevo León cerró el puente a desnivel que se ubica a un costado del Parque Canoas, en la lateral de la avenida Garza Sada, al sur de Monterrey.
El cierre es preventivo y aplica para los automovilistas.
Por las fuertes precipitaciones pluviales, el puente vehicular quedó encharcado: la corriente del agua se estancó en ese paso deprimido.
Elementos de Tránsito de Monterrey colocaron una barrera con conos naranjas, en señal de que está impedido el paso, y a modo de precaución.
Una patrulla fue asignada en la zona para impedir a los conductores de vehículos usar ese puente o paso.
