Clausura División Ambiental chatarrera por derrame de ácidos

La División Ambiental del estado de Nuevo León continúa con sus labores permanentes de supervisión, dentro de las cuales, se encontró la clausura de una chatarrera ubicada en el municipio de Monterrey.

Esto se logró gracias a una denuncia ciudadana a través del 070, por lo que realizaron una visita al lugar, donde se percataron de varias acciones no permitidas en la disposición de residuos peligrosos.

Dentro de todos estos mal manejo de residuos destacó la incorrecta disposición de un contenedor con 1,000 litros de ácido sulfúrico; químico que fue neutralizado por las autoridades para evitar un mayor daño al ecosistema.

A este establecimiento se le impuso una suspensión temporal total de actividades, la cual permanecerá hasta que se tomen las medidas pertinentes para la correcta disposición de residuos peligrosos.

El secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, agradeció el apoyo de la ciudadanía para denunciar los daños al ecosistema y pidió que más personas se unan a esta iniciativa.

“Las denuncias ciudadanas son fundamentales para detectar riesgos ambientales y actuar de manera oportuna. En este caso, nuestra obligación es clara: aplicar la ley y proteger la salud de la población y del entorno. Solo con la colaboración de la sociedad, la iniciativa privada y el gobierno podremos garantizar un Nuevo León más seguro y ambientalmente responsable”, señaló.





Comentarios