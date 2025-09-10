Clínica en Santa Catarina sí tenía quirófano autorizado: Fiscalía

La Clínica Médica Cuauhtémoc, ubicada en el municipio de Santa Catarina, donde el pasado 2 de septiembre falleció una mujer tras presuntamente someterse a un parto por cesárea, sí contaba con un quirófano autorizado y con los requisitos legales, aseguró el fiscal General de Justicia del Estado, Javier Flores.

El fiscal explicó que, tras el cateo realizado el 5 de septiembre, se constató que las instalaciones cumplían con lo establecido.

“Estaban realizando la recolección de elementos, al parecer en forma normal, pero es necesario hacer un estudio completo de todos los indicios. Sí se contaba con un quirófano, con autorización”, aclaró el fiscal al término de la reunión de seguridad en Palacio de Gobierno.

No obstante, el fiscal precisó que aún se analiza lo asegurado durante el operativo, con el fin de determinar cómo operaba el médico responsable de la cirugía pero no confirmó si se trata del doctor Roberto Martínez Sánchez, cuyo nombre aparece en una lona dentro de la clínica.

Además, la autoridad ministerial aún espera los resultados de la autopsia para establecer con claridad la causa de muerte de la paciente, identificada como Lizeth Meza, de 29 años, originaria de Veracruz y residente en García.

La joven acudió el 1 de septiembre a practicarse una cesárea en la clínica particular, pero horas después presentó una fuerte hemorragia.

Durante la madrugada del 2 de septiembre fue trasladada al Hospital de Ginecología y Obstetricia de Monterrey, donde finalmente fue declarada sin vida.

