Clúster de NL acusa que hospitales ven a pacientes como negocio

En algunos hospitales y servicios de salud privados, se ha caído en una “perversión” de ver a los pacientes como una mercancía y no como personas, pues al saber que tienen seguros de gastos médicos mayores, realizan procedimientos innecesarios y costosos que terminan inflando los cobros, acusaron el Clúster de Salud de Nuevo León y expertos en seguros.

Esto se traduce, abundaron, en que los hospitales tengan grandes ganancias que terminan pagando los pacientes con pólizas, cuyo costo sube y sube cada año.

Ante esto, legisladores urgieron a aprobar iniciativas como la presentada por el senador de Morena, Waldo Fernández, que propone no aumentar más allá de la inflación el costo de las pólizas, principalmente en adultos mayores.

Según Fernández, hay pólizas que se encarecen hasta el 50% de un año a otro.

En entrevista con El Horizonte, Rodrigo García, director del Clúster de Salud y Turismo Médico de Nuevo León (Clustourmed), reconoció que, aunque no es generalizada, esta práctica le pega al prestigio de todo el “ecosistema médico” y, por supuesto, a los pacientes.

García dijo que esta práctica de inflar costos para beneficios del hospital se da, principalmente, a través de agregar estudios o servicios en exceso con el objetivo de ganar más dinero de aseguradoras.

“Lo hacen de una forma completamente mercantilizada, en donde pierden de vista el bienestar y la salud del paciente; lo único que quieren es ganar dinero, desafortunadamente, en los hospitales en general, pues probablemente entre mucho ese tipo de prácticas, pero eso ya es del hospital".

“Resulta que te hacen seis o siete exámenes que no necesitaban hacerte, pues ya la cuenta, ya te le pones a ver la balanza y dice estuvo bien, pero que me sale mejor pagarle el deducible al seguro o pagar la cuenta directamente en el hospital; el comentario va encaminado a que si la práctica existe, esa es la forma en la que pudieran estarla de alguna manera practicando o realizando”, comentó García.

Este jueves, El Horizonte dio a conocer el polémico caso de Alena Kharissova, una chica regiomontana a la que retuvieron en el Doctors Hospital Auna casi 36 horas tras darla de alta, con la finalidad, según dijo, de cobrarle más; además, le cargaron en la cuenta el costo del servicio de quirófano que no usó y le cobraron una caja de Pepto Bismol de 24 tabletas en $6,600 pesos.

El experto en seguros, Daniel Peña, director general de ODAP Seguros y Finanzas, coincidió con la falta de acercamiento entre médicos y pacientes, siendo que en algunos casos lo ven más como negocio que con la vocación de la carrera o buscar la salud de los pacientes.

“No estoy hablando de la generalidad, pero hay muchos doctores que cuando consultan te preguntan: ‘¿Cómo se llama?, ¿qué le duele?, ¿tiene usted póliza de gastos médicos mayores?’. Si contestas que sí, se frotan las manos".

“Dicen por ahí un dicho que el juramento de Hipócrates se perdió. Ahora es de hipócritas este y que se han vuelto muy mercenarios los doctores. No te estoy hablando de la generalidad, porque hay médicos muy buenos, muy profesionales y que de alguna manera ven más por sus pacientes que por ganar dinero, pero son los menos”, señaló Peña.

En marzo pasado se realizó en el Senado de la República una reunión de parlamento abierto para analizar iniciativas que buscan topar el costo de los seguros médicos.

Este jueves, el senador de Morena le dijo a El Horizonte que espera que este tema salga en el siguiente periodo ordinario de sesiones.

“Hicimos un parlamento abierto con el tema de gastos médicos mayores y no fueron a la asociación de hospitales privados; estamos a punto de llegar a un acuerdo con la mesa respecto al asunto de gastos médicos y la siguiente agenda va a ser ir a los hospitales”, añadió Fernández.

Proponen regresar al médico de cabecera

García agregó que se debería regresar a tener un médico de cabecera para generar un vínculo con los pacientes y tener un seguimiento adecuado, en lugar de que sea una visión mercantil o económica.

“Siempre les recomiendo a todos mis amigos que tenemos que regresar al modelo de médico cabecera, es decir, un médico que tú tengas en tu familia, un médico que, por consecuencia, esté comprometido con tu bienestar”, añadió García.

'Casos que afectan a todo el sistema': Clúster

Ante los recientes casos controversiales de hospitales, clínicas o servicios médicos en la región, García aseguró que estos casos aislados afectan a todo el ecosistema del sector salud.

De igual forma, afirmó que al acudir con un médico a un hospital con un seguro de gastos médicos mayores, es una práctica recurrente el triplicar el monto de lo que cuestan estos servicios.

“Claro que afecta. No, no, no, vaya, no tan solo a nosotros, afecta a todo el ecosistema. Es muy subjetivo hablar de una fama, porque no podemos catalogar a todo un ecosistema médico por una mala práctica de un hospital; sin embargo, desafortunadamente, el que alguien haga algo mal le afecta a todo el ecosistema”, apuntó.

Ante esto, las aseguradoras tienen a un médico coordinador que es el encargado de analizar los gastos que cobran los hospitales a cada paciente para definir si el tratamiento es adecuado o se trata de un servicio innecesario solo para cobrar más.

“Cuando ven que tiene el seguro de gastos médicos mayores, te triplican el monto de lo que cuesta cada atención o cada servicio; por esta situación, se han encarecido tanto los seguros porque abusan los hospitales, abusan los doctores, abusan los laboratorios".

“Es el médico coordinador de la aseguradora el que revisa los casos. Pero para nada. Al contrario, los médicos están viendo con lupa cada reclamación que hacen los hospitales y los doctores”, argumentó Peña.

