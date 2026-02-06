¿Cómo solicitar permiso para podar o trasplantar un árbol?

Derribar, podar o trasplantar un árbol dentro del municipio requiere un permiso oficial emitido por la autoridad ambiental local. Este trámite busca regular las intervenciones al arbolado urbano y garantizar la protección del medio ambiente, atendiendo tanto las necesidades de la ciudadanía como el equilibrio ecológico.

Inicio del trámite en ventanilla

El proceso inicia cuando el ciudadano presenta una Solicitud Forestal en ventanilla. Ahí se revisa la documentación, se asigna un folio y se informa que el tiempo de respuesta es de cinco días hábiles, posteriormente, personal especializado realiza una inspección en el sitio, toma evidencia fotográfica y elabora un dictamen técnico para determinar si procede o no la solicitud.

En algunos casos, la autoridad puede establecer una compensación ambiental, que puede consistir en un pago económico o en acciones como la reposición de árboles, si aplica esta compensación, el solicitante deberá cumplirla antes de recibir el permiso.

Compensación ambiental, ¿cuándo aplica?

Una vez completadas las revisiones y, en su caso, cubierta la compensación, se elabora el permiso correspondiente, el cual es firmado por las autoridades competentes y notificado al ciudadano, si no se requiere compensación, el permiso se entrega directamente y el trámite concluye.

Autorización y cierre del procedimiento

Este procedimiento permite que las acciones sobre el arbolado urbano se realicen de manera ordenada, responsable y conforme a la normatividad ambiental vigente.

Permiso para árboles: lo básico que debes saber

Es obligatorio para derribo, poda o trasplante de árboles

Se tramita ante la autoridad de Ecología municipal

El tiempo de respuesta es de 5 días hábiles

Incluye una inspección técnica en el sitio

Puede requerir compensación ambiental

El permiso se entrega una vez cumplidos todos los requisitos

