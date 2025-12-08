Comparece Adalina; señala al 'Bronco' por hechos violentos

Adalina Dávalos Martínez, la última exesposa del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco”, compareció ante la Fiscalía de Justicia para responder a la denuncia que él interpuso en su contra por despojo de la casa familiar.

Al salir del Centro de Orientación y Denuncia (CODE) en el municipio de García, la expresidenta del DIF Nuevo León explicó que en ese tema ella invocó el Artículo 20 constitucional para no declarar hasta que la carpeta quede integrada.

Pero, en cambio, sí amplió la denuncia contra él por violencia, y como prueba mostrará el video donde "El Bronco" ingresó a su casa el pasado 2 de noviembre, violando las medidas de protección dictadas por las autoridades y agrediendo a su hermana Corina Dávalos.

"Vengo aquí, a enfrentar, a dar la cara, a que se me notifique lo que él denuncia", declaró.

Aseguró que ese episodio es uno de muchos.

"Aparte de esto y de la situación de violencia permanente que he sufrido durante muchos años, no es el hecho nada más del 2 de noviembre, que se presentó mi denuncia ante el 911 por amenazas, y sobre todo también ese día denunciamos las agresiones que hizo hacia mi hermana. Está el video en el que él llega a mi casa y la agrede", explicó.

Dávalos Martínez aclaró que el abogado Gabriel García, quien defiende a su esposo, la amenazó con presentar la denuncia por despojo, y lo está cumpliendo.

"No existe despojo. Yo estoy en mi casa con mis hijos menores", afirmó.

Refirió que en su momento ella pidió a las autoridades sigilo para evitar más daño a sus hijos, pero consideró que si la denuncia del despojo trascendió fue porque el exmandatario la filtró.

Acusó a "El Bronco" de incumplir el acuerdo de manutención de sus cuatro hijos.

"Hoy me doy cuenta de que una vez más a él le importa más lo material que lo que a mí me ha importado todos estos años, que son mis hijos", expuso.

"Todos los hombres, al momento de sentirse acorralados, es la manera de hacerlo: afectar en la cuestión económica y ya cerró la llave de los recursos tanto para mis hijos como para mí”, denunció.

"Al día de hoy no hemos recibido ni noticias, ni ninguna situación de lo que él normalmente, por acuerdo de palabra, se cumplía con la situación de las semanas, del mes, de los pagos", aseveró.

La exesposa de "El Bronco" solicitó a las autoridades ampliar más meses las medidas de protección porque teme por la vida de ella y sus hijos.

"No, nadie se siente tranquila porque una persona que tuvo poder puede seguir teniéndolo, tiene los medios para hacerlo. Y por eso yo pedí las medidas de protección, porque aun teniendo las medidas de protección, porque aun teniendo seguridad, temo por mi vida, por la vida de mis hijos y de mi familia”, expresó.

Y es que siguen las amenazas.

"¡Uy!, ¿qué les puedo decir? Me dijo que me iba a denunciar porque estaba incurriendo en un delito y que no debía estar ahí y que me daban 15 días para salirme de mi casa", refirió.

Recordó que la manera en que "El Bronco" promovió hace meses el divorcio incausado también fue una agresión.

"En el cual también hubo una situación en que me sentí como delincuente, porque llegaron y me notificaron con fuerza pública", recriminó.

El abogado de ella, Carlos Javier Gómez Garza, aclaró que buscarán imputar a "El Bronco" por más de 100 hechos violentos.

"Son más de 100 hechos que se le están atribuyendo al ingeniero Rodríguez Calderón por distintos tipos de violencia familiar, vicaria, patrimonial, psicológica; todos los conceptos de violencia están generados en perjuicio de la señora", planteó.

"Esperemos que la Fiscalía General en próximos días lo mande a llamar, ya en calidad de investigado por la violencia", declaró.

El litigante solicitará a la Fiscalía integrar una sola carpeta con todos los hechos acumulados.

