Confirma FGJNL que mujer murió por mal procedimiento quirúrgico

La tarde de este miércoles la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó la causa de muerte de una mujer de 25 en el Edificio Médico de Especialistas ubicado en la colonia Obispado.

En los primeros informes se refería que la mujer, identificada como Jaqueline Yamileth Briones Torres, de Saltillo, había sufrido una hemorragia grave.

Después de esto, el médico de la cirugía presuntamente se habría retirado, y el anestesiólogo la trasladó en ambulancia al Hospital Universitario, donde fue atendida, pero minutos después fue declarada muerta; sin embargo, la FGJNL confirmó como causa un mal procedimiento quirúrgico durante la cirugía.

La cirugía estética fue realizada la noche de este martes en el Edificio Médico de Especialidades, localizado en el cruce de la avenida Hidalgo y Sierra Madre, en la colonia Obispado.

Durante las investigaciones preliminares, Yamilet Flores, días antes de la propia cirugía, había participado en una tanda a través de redes sociales, en la cual salió ganadora de un financiamiento para cirugía estética.

Después de darse a conocer la noticia, el médico responsable de realizar la cirugía estética, identificado como Sergio "N", ya realizó su declaración ante las autoridades para deslindar responsabilidades.

Realizan cateo en clínica tras su muerte

La tarde de este miércoles, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia cumplieron una orden de cateo a la clínica ubicada en el Obispado donde falleció la mujer mientras se le realizaba una cirugía estética.

Los elementos arribaron al "Edificio Médico de Especialistas", el cual se encuentra sobre la avenida Hidalgo, para realizar las labores de cateo y, hasta el momento, se espera que las autoridades revelen el resultado de este trabajo.

Con información de Jared Villarreal

