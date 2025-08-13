Cerrar X
nl_mujere_lipo_800c1e484b
Nuevo León

Confirma FGJNL que mujer murió por mal procedimiento quirúrgico

La Fiscalía confirmó que la causa de muerte de Jaqueline Briones fue un error durante la cirugía en el Edificio Médico de Especialistas. Se realizó cateo

  • 13
  • Agosto
    2025

La tarde de este miércoles la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó la causa de muerte de una mujer de 25 en el Edificio Médico de Especialistas ubicado en la colonia Obispado.

En los primeros informes se refería que la mujer, identificada como Jaqueline Yamileth Briones Torres, de Saltillo, había sufrido una hemorragia grave.

Después de esto, el médico de la cirugía presuntamente se habría retirado, y el anestesiólogo la trasladó en ambulancia al Hospital Universitario, donde fue atendida, pero minutos después fue declarada muerta; sin embargo, la FGJNL confirmó como causa un mal procedimiento quirúrgico durante la cirugía.

La cirugía estética fue realizada la noche de este martes en el Edificio Médico de Especialidades, localizado en el cruce de la avenida Hidalgo y Sierra Madre, en la colonia Obispado.

Durante las investigaciones preliminares, Yamilet Flores, días antes de la propia cirugía, había participado en una tanda a través de redes sociales, en la cual salió ganadora de un financiamiento para cirugía estética.

Después de darse a conocer la noticia, el médico responsable de realizar la cirugía estética, identificado como Sergio "N", ya realizó su declaración ante las autoridades para deslindar responsabilidades.

Realizan cateo en clínica tras su muerte

La tarde de este miércoles, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia cumplieron una orden de cateo a la clínica ubicada en el Obispado donde falleció la mujer mientras se le realizaba una cirugía estética.

Los elementos arribaron al "Edificio Médico de Especialistas", el cual se encuentra sobre la avenida Hidalgo, para realizar las labores de cateo y, hasta el momento, se espera que las autoridades revelen el resultado de este trabajo.

Con información de Jared Villarreal


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

asef_630de021ca
Suspenden clínica donde muere mujer por cirugía estética
cadaveres_paris_45ae5cc7ce
Localizan cuatro cadáveres en el río Sena cerca de París
eliud_aguirre_salud_coahuila_6167b40427
Alerta en Coahuila muerte de joven por procedimiento estético
publicidad

Últimas Noticias

AP_25226623407146_eb69061469
Advierten fuertes lluvias por tormenta tropical Erin en el Caribe
8e82e5f6_5d84_4c3e_b23d_4d1414872374_b0a6537ff1
Tamaulipas iniciará clases con más de 1 millón de alumnos
ec22d24e_9491_42cd_bc46_a93fc9cc8cce_b88dec09bf
Saltillo busca consolidarse como subsede del Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_532aa4f396
Avanza construcción del nuevo Cuartel General de Fuerza Civil
INFO_7_CONTEXTO_35bba33247
Declara médico por muerte de joven en cirugía en El Obispado
b55ce778_3b66_4f8c_baef_76b7aa9193b2_2bb41f97c8
Llama Samuel García a unir esfuerzos por Nuevo León
publicidad
×