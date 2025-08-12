Cerrar X
Confirma Presidencia que NL redujo un 73% homicidios en 10 meses

La Federación destacó que Nuevo León logró una baja del 73% en homicidios dolosos en 10 meses, sumando el primer puesto en confianza y desempeño policial

Durante la conferencia matutina de este martes encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, resaltó que Nuevo León ha logrado reducir su promedio diario de homicidios dolosos en un 73% desde septiembre de 2024 hasta julio de 2025.

La comparación se hizo contra el punto más alto en la incidencia de este delito, y posiciona a la entidad en el lugar 18 nacional, con apenas 2.1% de los homicidios registrados en todo el país.

"En Nuevo León la detención de varios generadores de violencia en la entidad, entre ellas la de Ricardo 'N', alias 'El Ricky', en febrero, identificado por la Secretaría de la Defensa Nacional como segundo al mando del Cártel del Noreste, permitió reducir los homicidios en un 72 por ciento en julio de 2025 respecto a septiembre de 2024", informó.

Operativos e inteligencia, claves en la baja

García Harfuch atribuyó el resultado a:

  • Detenciones clave de generadores de violencia
  • Operativos recientes del Centro Nacional de Inteligencia en la región
  • Coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales

Cabe mencionar que además de Nuevo León, varias entidades mostraron caídas significativas en homicidios dolosos:

  • Estado de México: reducción del 45%
  • Tabasco: disminución del 48.6%
  • Baja California: baja del 35.8%

Captura de pantalla 2025-08-12 094212.png

Por su parte, Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que el estado de Nuevo León experimentó una caída significativa en los homicidios dolosos, pasando de un promedio de cinco casos diarios en septiembre de 2024 a apenas 1.35 en julio de 2025.

“En Nuevo León se observa una clara tendencia a la baja, con una disminución del 72.9% en homicidios en apenas 10 meses”, detalló la funcionaria.

Todos los delitos bajan en Nuevo León, destaca El Horizonte

Este martes, El Horizonte resaltó que, desde el inicio del actual sexenio federal, Nuevo León ha visto una reducción general en todos los delitos.

Esta mejora se atribuye a la estrecha coordinación entre las autoridades estatales y federales, que han impulsado operativos estratégicos y programas de prevención social para fortalecer la seguridad.

Te puede interesar: Caen delitos en NL debido a la coordinación estatal y federal

Fuerza Civil, la mejor evaluada del país

Cabe señalar que en julio de 2025, la Fuerza Civil de Nuevo León obtuvo el primer lugar nacional en confianza ciudadana y percepción de desempeño, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi.

La tendencia nacional también es positiva

Por otra parte, a nivel país, los homicidios dolosos bajaron 25.3% desde el inicio de la administración de Sheinbaum, con un promedio de 64.9 casos diarios en julio de 2025 frente a los 86.9 de septiembre de 2024, equivalentes a 22 asesinatos menos por día.

Siete estados concentran el 51.5% de los homicidios: Guanajuato (11.96%), Chihuahua (7.2%), Sinaloa (7.2%), Baja California (7.1%), Estado de México (6.6%), Guerrero (5.9%) y Michoacán (5.6%).

EH UNA FOTO.jpg

Pese a estos avances, los siete estados anteriormente mencionados, concentran más de la mitad de los homicidios registrados en el país.

 


