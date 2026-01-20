Podcast
Nuevo León

Contraloría acumula 216 denuncias contra inspectores estatales

Aseguró que el aumento en el número de denuncias no implica necesariamente un incremento en la corrupción, sino mayor confianza de ciudadanía para denunciar

Entre octubre y diciembre de 2025, un total de 216 denuncias fueron interpuestas ante la Contraloría del Estado por presuntas malas prácticas cometidas por inspectores del propio gobierno estatal, revelaron autoridades estatales.

Del total, actualmente 130 se encuentran en trámite y 10 en trámite, de acuerdo con cifras proporcionadas por la directora de los Órganos Internos de Control, Orfelinda Maldonado.

“Tenemos 130 denuncias en trámite y estas han sido recibidas en los últimos meses y sanciones atendiendo a la indicación del gobernador Samuel García, pero también de la contralora María Teresa Herrera Tello”, señaló la funcionaria.

Aplican más de 1,300 sanciones no graves 

En general, Ramón Pérez Flores, titular de la Unidad Anticorrupción de la Contraloría, informó que se han aplicado 1,307 sanciones no graves, las cuales pueden ser resueltas directamente por este órgano.

“Uno de los principales medios que tenemos para detectar estas faltas es involucrar a la ciudadanía con la participación ciudadana”, afirmó.

En cuanto a las faltas graves, Pérez Flores detalló que hasta el momento se tienen registradas 13, las cuales únicamente pueden ser investigadas por la Contraloría, pero, posteriormente, su sanción corresponde al Tribunal del Estado.

La mayoría de estas sanciones están relacionadas con abuso de funciones y conflictos de intereses. No obstante, los casos están sujetos a cambios derivado de los medios de defensa interpuestos por los presuntos responsables, por lo que no se puede compartir mayor información para no afectar las investigaciones.

Solo se precisó que algunas de estas denuncias involucran a Secretaría de Educación, así como Agua y Drenaje de Monterrey.

En tanto, Mariela Saldívar, titular de la Oficina Ejecutiva del Estado, aseguró que el aumento en el número de denuncias no implica necesariamente un incremento en la corrupción, sino una mayor confianza de la ciudadanía para denunciar.

“No se quedan en un cajón, aquí las denuncias tienen una consecuencia”, afirmó.

Como medida preventiva, la Contraloría ha capacitado a 750 inspectores, principalmente en áreas como movilidad, salud, medio ambiente, regulación sanitaria y seguridad.


