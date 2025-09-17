Cerrar X
Nuevo León

Coreanas 'regias' celebran tradiciones patrias a distancia

Un grupo de surcoreanas ha tejido raíces en Monterrey: entre amistad, gastronomía y celebraciones mexicanas, adoptaron la ciudad como su segundo hogar

  • 17
  • Septiembre
    2025

A más de 12,000 kilómetros de su natal Corea del Sur, un grupo de amigas ha encontrado en Monterrey un segundo hogar y una vida plena. Para ellas, la distancia no ha sido un obstáculo para construir nuevas raíces, llenas de amistad y cariño por la cultura mexicana.

Una de las protagonistas de esta historia es Frida, a quien el amor le cambió la vida.

“Me casé con un mexicano”, cuenta sonriente, revelando que su conexión con la Sultana del Norte es profunda y personal. Confiesa que se ha enamorado de la ciudad por completo, destacando su gente, su cultura y, por supuesto, su gastronomía.

"Los regios son muy amables y nobles", asegura, celebrando la calidez con la que fue recibida.

Al llegar a Monterrey, no solo encontró el amor, sino también una nueva familia de amigas coreanas. Juntas formaron un club para apoyarse mutuamente y compartir experiencias en esta nueva tierra.

"Aquí conocimos a muchas coreanas, y hacemos amigas", relata Frida. "Me encanta Monterrey: la gente es muy amable, agradable, generosa y abierta".

En una reciente reunión para conmemorar las fiestas patrias mexicanas, Frida y sus amigas, entre ellas Lauren y Elena, se reunieron para convivir y disfrutar de una comida tradicional. Sobre la mesa no faltaron el omelette, los huevos a la mexicana, el guacamole y las tortillas.

Entre risas, anécdotas y el inconfundible sabor de la cocina mexicana, el grupo de amigas coreanas cerró la celebración con un fuerte y emotivo grito: “¡Viva México!”.

Con este gesto, demuestran que, a pesar de las diferencias culturales y la gran distancia con su tierra natal, la amistad y el amor por un nuevo país pueden florecer, creando lazos inquebrantables y celebraciones que trascienden fronteras.


