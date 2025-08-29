Da señales de vida presidente de CapitalTech; seguirá proyectos

A pesar de que está acusado de fraude, Rogelio de los Santos Calderón, presidente de CapitalTech Financial, fondo de inversión que se declaró en quiebra, dijo que seguirá “construyendo proyectos” que, según él, generen impacto positivo especialmente en Monterrey.

De los Santos publicó este viernes una carta en su perfil de Linkedln en la que dijo lamentar ataques de “algunos actores” a los cuales no identificó.

En su carta pidió que los procesos legales que enfrenta el fondo se resuelvan con transparencia.

“Lamento que algunos actores recurran a ataques personales para atraer la atención mediática , creo firmemente que los procesos legales deben de resolverse con transparencia y no desinformación "Mi trayectoria como emprendedor, mentor e inversionista ha estado guiada por principios de integridad, colaboración y responsabilidades. “Hoy más que nunca, reafirmo mi compromiso con esos valores y con seguir construyendo proyectos que generen impacto positivo desde el emprendimiento en México y en especial en Monterrey", indicó.

En esta semana que concluye se destapó un nuevo escándalo de fondos de inversión que ponen en riesgo el capital de sus participantes.

Se trata de CapitalTech Financial que solicitó el concurso mercantil para responder a 135 accionistas que se estima que en conjunto depositaron $815 millones de pesos y a los cuales sólo se les devolvería el 25% de sus inversiones.

Sin embargo, de ese grupo tres no están conformes con el concurso mercantil y presentaron denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por el delito de fraude y reclaman $160 millones de los $815 millones totales.

El pasado martes, El Horizonte informó que con el caso de CapitalTech suman caso $5,000 millones de pesos en riesgo de cinco grandes casos de fondos de inversión.

De los Santos Calderón también presidente del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del Tec de Monterrey cuya institución se deslindó de este ayer jueves.

"Confío en que Capital Tech hizo lo correcto al promover voluntariamente el proceso de concurso mercantil como un mecanismo legal para cumplir con todos sus acreedores de manera clara y equitativa", señaló De los Santos en su escrito.

