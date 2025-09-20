Dan último adiós a familia fallecida en accidente de Cancún

La familia originaria de Allende quién murió en un accidente en Cancún fue despedida en su última morada durante este día., todos vestidos de blanco.

Con la presencia de mariachi entonando la canción "Te vas ángel mío", afuera de la Iglesia San Pedro Apóstol, en el centro de Allende, es como le dieron el último adiós a la pareja y sus hijos.

Los cuerpos de Fransisco Simental Ochoa, Erika Lizteth González Garza y los bebes Fransisco Gabriel Simental González y Dandara Simental González, fueron llevados a la iglesia en el centro de la ciudad.

El cortejo fúnebre partió desde muy temprano de las capillas, San Carlos, donde fueron velados sus cuerpos, posterior fueron trasladados a la misa en la iglesia principal de Allende.

Los cuerpos fueron llevados al panteón municipal donde fueron despedidos con música donde les dieron su último adiós.

Comentarios