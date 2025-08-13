Cerrar X
Nuevo León

Declara médico por muerte de joven en cirugía en El Obispado

El médico identificado como Sergio 'N' ya se encuentra rindiendo su declaración ante las autoridades de la Fiscalía del Estado

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León ya investiga al médico responsable de la cirugía estética de una joven en una clínica de El Obispado en Monterrey.

El médico responsable de realizar la cirugía estética identificado como Sergio "N" ya se encuentra rindiendo su declaración ante las autoridades para deslindar responsabilidades.

La víctima fue identificada como Jaqueline Yamilet Flores, de 25 años, originaria de la ciudad de Saltillo, Coahuila.

Investigaciones preliminares indican que días antes, la joven había participado en una tanda organizada a través de redes sociales, mediante la cual resultó ganadora de un financiamiento para la cirugía estética y viajó a Monterrey.

La cita fue programada en el Edificio Médico de Especialidades, localizado en el cruce de la avenida Hidalgo y Sierra Madre.

Según los primeros reportes, la cirugía transcurría de forma habitual hasta que, en algún momento del procedimiento, el estado de salud de la paciente comenzó a deteriorarse. Personal médico de la clínica habría intentado estabilizarla, pero ante la gravedad de la situación la trasladaron de urgencia al Hospital Universitario en donde fue reportada sin vida momentos después.

Las autoridades investigan si el procedimiento fue realizado por personal con certificaciones oficiales o si la clínica contaba con todos los permisos sanitarios correspondientes.

Con información de Carlos Enríquez.


