Descartan desabasto de Magna en refinería de Cadereyta

Sobre las versiones de la escasez de gasolina Magna en la refinería de Cadereyta, fuente de Pemex en Nuevo León, le asegura a El Horizonte que la planta opera con total normalidad, que la producción de gasolina no ha cesado en ningún momento y no existe desabasto en la planta.

Informa que existe suficiente suministro en las Terminales de Almacenamiento y Despacho (TAD) de Santa Catarina y Cadereyta.

En exclusiva, la fuente explica a este medio que la falta de producto en algunas estaciones de servicio podría estar relacionada con la lentitud en la llegada de gasolina importada, especialmente debido a los retrasos en las aduanas.

Estos retrasos, señala, son provocados por las revisiones más estrictas como parte de los operativos contra el huachicol (robo de combustible) y están generando cierto cuello de botella.

Y reitera que este retraso no se debe a un problema de producción en Pemex.

La fuente también aclara que las filas en las estaciones de servicio son una situación habitual y no una señal de desabasto.

Las largas esperas, indica, son procedimientos recurrentes, aunque se han visto intensificadas en las últimas semanas debido a las revisiones más rigurosas en las aduanas.

La fuente agrega que las filas no son algo nuevo, sino un proceso que siempre ha ocurrido.

Automovilistas han reportado que en algunas estaciones de la urbe regia solo venden gasolina Premium, conocida como “roja”, y esto se debe, de acuerdo con la fuente, a que algunos vendedores podrían retener la Magna, “la verde”, para priorizar la venta de Premium con el fin de obtener un mayor margen de ganancia.

La fuente explica que las estaciones no solo se abastecen de la refinería, sino que también compran producto importado, donde puede haber lentitud en la entrega.

