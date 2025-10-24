Cerrar X
Nuevo León

Descartan participación de corporaciones: caso jóvenes de Allende

Autoridades aclararon que no se ha determinado si los responsables solicitaron algún monto económico por el rescate de las presuntas víctimas

  • 24
  • Octubre
    2025

Luego de ser localizadas los tres jóvenes originarias de Allende, tras permanecer desaparecidas por al menos tres días, el fiscal general del Estado, Javier Flores, confirmó que las víctimas fueron privadas de su libertad por hombres encapuchados, y no por elementos de alguna corporación policial, como se llegó a señalar inicialmente en redes sociales.

Las víctimas fueron identificadas como Britany Paola Esquivel Oyervides, de 24 años; Iván Alejandro Oyervides Ayala, de 29; y José Luis Garza Guerra, de 27. De acuerdo con la información oficial, los tres permanecieron privados de su libertad en un hotel en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, y fueron liberados tres días después en el municipio de Río Bravo.

Durante el término de la reunión de seguridad, el fiscal Javier Flores explicó que las entrevistas realizadas por la Unidad Antisecuestros permitieron descartar la participación de alguna institución de seguridad o justicia.

“La Unidad Antisecuestros llevó a cabo la entrevista con las personas que habían sido privadas de su libertad y efectivamente refieren que fue en el municipio de Reynosa por personas encapuchadas, no miembros de ninguna corporación policial ni de alguna corporación de justicia”, dijo al ser cuestionado sobre el tema.

También aclaró que no se ha determinado si los secuestradores solicitaron algún monto económico por el rescate, ni las causas precisas del secuestro.

“No se ha dado a conocer en las investigaciones todavía (sobre un cobro por secuestro). Sabemos que fueron soltados a los tres días en el municipio de Bravo; se refieren a personas encapuchadas. No hablan de alguna corporación policiaca o de una institución en las entrevistas que se hicieron”, agregó.

Respecto al posible motivo del hecho, Flores comentó que las víctimas se encontraban en Tamaulipas para recoger un tráiler, aunque no se ha confirmado si esa fue la causa de su privación.

“Se está viendo eso (el motivo de la privación), al parecer habían ido a recoger un tráiler y es cuando sucede. Desconozco si hasta ahorita pudo haber sido el motivo por la unidad de carga”, señaló el fiscal.

De acuerdo con el reporte, los tres jóvenes lograron pedir auxilio en el municipio de Río Bravo, Tamaulipas, donde un familiar acudió a auxiliarlos y los trasladó de regreso a su domicilio en Allende.


