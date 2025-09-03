Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_03_T224738_347_b1235d5043
Nuevo León

Destaca Miguel Flores resultados positivos de División Ambiental

También detalló que no escatimarán en esfuerzos para garantizar el cuidado del medio ambiente y aseguró que todo aquel que lo dañe enfrentará el peso de la ley

  • 03
  • Septiembre
    2025

A un mes de su creación, la Nueva División Ambiental ha demostrado ser una herramienta eficaz gracias a la colaboración estratégica entre las diferentes dependencias involucradas, aseguró Miguel Flores Serna, Secretario General de Gobierno.

“Ha sido un mes de intensa y constante coordinación entre todas las dependencias que conforman esta Nueva División Ambiental, la cual, gracias a la visión de nuestro gobernador Samuel García, ha dado resultados positivos en el cuidado del medio ambiente”, expresó Flores.

Flores Serna señaló que en la División Ambiental participan la Procuraduría Ambiental, la Nueva Fuerza Civil, Protección Civil del Estado, la Agencia de la Calidad del Aire, la Agencia Estatal de Energías Renovables, Parques y Vida Silvestre, el Instituto de Movilidad, Agua y Drenaje de Monterrey, Fideurb y Simeprode.

El funcionario estatal presentó algunos de los logros del primer mes de operación de las dependencias:

“En este primer mes, la Nueva Fuerza Civil detectó más de 60 tiraderos clandestinos y detuvo a más de 20 personas por delitos ambientales; mientras que Protección Civil atendió 60 incendios, rescató a más de una decena de animales y además mantuvo una supervisión constante en áreas naturales protegidas”, afirmó.

El secretario también detalló que no escatimarán en esfuerzos para garantizar el cuidado del medio ambiente y aseguró que todo aquel que lo dañe enfrentará todo el peso de la ley. 

Finalmente, reiteró el compromiso de la administración con la protección de los ecosistemas de la entidad.

“Como ya lo he dicho, quien cometa un delito ambiental lo pagará, y muy caro. No vamos a permitir que se dañe el medio ambiente ni la salud de los neoleoneses. Queremos que Nuevo León siga siendo primer lugar en todo, y el cuidado del medio ambiente es una de nuestras principales prioridades”, puntualizó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_01_at_10_38_26_PM_259ce416aa
Anuncia Escobedo inversión de $775 millones de pesos de Walmart
FOTO_8_e7229fbb0c
Retiran más de 137 toneladas de basura área metropolitana
IMG_4709_4fc7112074
Inauguran en FIME laboratorio de IA y diseño para estudiantes
publicidad

Últimas Noticias

serpiente_casa_satelite_96b2cc3c1f
Rescatan serpiente de cascabel en colonia Satélite Acueducto
giogo_armani_muere_44dbf1b465
Giorgio Armani, ícono de la moda en Milán, fallece a los 91 años
londres_autobus_9112170f15
Hospitalizan a 15 tras accidente de autobús en Londres
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
Whats_App_Image_2025_09_01_at_11_42_59_PM_ed895a131a
Llegarán inversiones de gran escala a Nuevo León
EH_CONTEXTO_344ec034de
Suman dos fallecidos tras accidente en Ciénega de Flores
publicidad
×