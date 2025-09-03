Destaca Miguel Flores resultados positivos de División Ambiental

A un mes de su creación, la Nueva División Ambiental ha demostrado ser una herramienta eficaz gracias a la colaboración estratégica entre las diferentes dependencias involucradas, aseguró Miguel Flores Serna, Secretario General de Gobierno.

“Ha sido un mes de intensa y constante coordinación entre todas las dependencias que conforman esta Nueva División Ambiental, la cual, gracias a la visión de nuestro gobernador Samuel García, ha dado resultados positivos en el cuidado del medio ambiente”, expresó Flores.

Flores Serna señaló que en la División Ambiental participan la Procuraduría Ambiental, la Nueva Fuerza Civil, Protección Civil del Estado, la Agencia de la Calidad del Aire, la Agencia Estatal de Energías Renovables, Parques y Vida Silvestre, el Instituto de Movilidad, Agua y Drenaje de Monterrey, Fideurb y Simeprode.

El funcionario estatal presentó algunos de los logros del primer mes de operación de las dependencias:

“En este primer mes, la Nueva Fuerza Civil detectó más de 60 tiraderos clandestinos y detuvo a más de 20 personas por delitos ambientales; mientras que Protección Civil atendió 60 incendios, rescató a más de una decena de animales y además mantuvo una supervisión constante en áreas naturales protegidas”, afirmó.

El secretario también detalló que no escatimarán en esfuerzos para garantizar el cuidado del medio ambiente y aseguró que todo aquel que lo dañe enfrentará todo el peso de la ley.

Finalmente, reiteró el compromiso de la administración con la protección de los ecosistemas de la entidad.

“Como ya lo he dicho, quien cometa un delito ambiental lo pagará, y muy caro. No vamos a permitir que se dañe el medio ambiente ni la salud de los neoleoneses. Queremos que Nuevo León siga siendo primer lugar en todo, y el cuidado del medio ambiente es una de nuestras principales prioridades”, puntualizó.

