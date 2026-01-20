Reporta Salud 23 millones de vacunas disponibles contra sarampión

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que México dispone actualmente de 23 millones 529 mil dosis contra el sarampión, cantidad suficiente para cubrir la demanda nacional y mantener la estrategia de vacunación durante los próximos dos años.

Durante su participación en la conferencia matutina en Palacio Nacional, detalló que en 2025 se distribuyeron 13 millones 872 mil vacunas, mientras que en lo que va de 2026 se han entregado 3 millones 836 mil dosis adicionales.

Compras anticipadas refuerzan la estrategia

Kershenobich explicó que el año pasado se adquirieron 10 millones 800 mil vacunas y que para este año ya se tienen aseguradas 27 millones 365 mil dosis, lo que permite al sector salud avanzar sin riesgo de desabasto.

Estas cifras, dijo, colocan a México en una posición sólida frente al brote que afecta también a otros países de la región.

"Canadá ya perdió su estatus de país libre de sarampión y Estados Unidos solicitó una prórroga para controlar la enfermedad, a la que México se sumó por dos meses", señaló Kershenobich.

Grupos prioritarios y dosis adelantadas

La campaña de vacunación se enfoca en niñas y niños de 12 y 18 meses, población rezagada de dos a nueve años, personal de salud, personal educativo y jornaleros agrícolas con alta movilidad.

Como medida extraordinaria, se implementó una dosis cero para bebés de seis a 11 meses, con el fin de protegerlos durante el brote sin esperar a que cumplan un año.

Más de 11 millones de dosis ya aplicadas

Hasta el momento, el sector salud ha aplicado 11 millones 853 mil 684 dosis, como parte de las tres etapas del esquema nacional: primera dosis, refuerzo y recuperación de población no vacunada.

El funcionario reconoció que el rezago en la cobertura se originó durante la pandemia de COVID-19, cuando millones de niños no recibieron sus vacunas, situación que hoy impacta a América, Europa y otras regiones.

Jalisco y Chiapas concentran el brote

Actualmente, los estados con mayor número de casos son Jalisco y Chiapas, aunque también se reportan contagios relevantes en Michoacán y Guerrero.

En Chihuahua, donde inició el brote, la situación está prácticamente controlada.

Mientras que en Jalisco, la cobertura de la primera dosis subió de 65 a 85%, la segunda de 64 a 89% y la tercera de 61 a 84%, con la meta de alcanzar el 95% en todas.

Ante cada caso confirmado, las brigadas de salud realizan un barrido de vacunación en 25 manzanas alrededor del contagio, además de campañas intensivas en zonas urbanas y rurales.

Por otra parte, Kershenobich advirtió que el sarampión es mucho más contagioso que el COVID-19, ya que una persona infectada puede transmitir el virus hasta a 15 o 16 personas, y el patógeno puede permanecer activo en el ambiente durante dos horas.

“La única forma de controlar el sarampión es alcanzar una cobertura de vacunación del 95% en toda la población”, subrayó el secretario.

