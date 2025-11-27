Cerrar X
IMG_1811_0e1f5d119a
Nuevo León

Destacan la buena calidad de agua en AyD de Monterrey

Este reconocimiento demuestra que el agua suministrada en el estado de Nuevo León cumple consistentemente con los estándares más rigurosos

  • 27
  • Noviembre
    2025

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) fue galardonado con un distintivo de calidad a nivel nacional por la prestigiada Fundación Río Arronte. 

Este reconocimiento reafirma el liderazgo de Nuevo León como un referente en el país, demostrando que el agua suministrada cumple consistentemente con los estándares más rigurosos de la normativa mexicana.

El importante reconocimiento fue entregado durante la Convención Anual y Expo ANEAS 2025, como parte de la iniciativa "Toma Segura". En este programa, la Fundación Río Arronte evaluó de manera independiente a 12 organismos operadores de agua en México, y los resultados obtenidos por Monterrey fueron los más sobresalientes de todas las ciudades participantes.

Resultados "Sobrersalientes" en Evaluación Independiente

El director general de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón, destacó la validez del estudio realizado por un tercero.

“La Fundación tomó aproximadamente 920 muestras y analizó parámetros en laboratorios acreditados diferentes al nuestro. Ante me es muy grato compartirles que Monterrey registró el agua de mejor calidad en comparación con otras 11 ciudades”, señaló Ortegón Williamson.

059cb5ab-35d4-4fa9-84b9-5355d990cb48.jpeg

El director subrayó que la metodología independiente y el análisis externo le otorgan un valor especial a la distinción, demostrando el compromiso inquebrantable de AyD con la calidad.

Reconocimiento al Esfuerzo Técnico y Científico

Ortegón Williamson aprovechó para reconocer la labor esencial del equipo técnico y científico de la institución.

Esfuerzo Diario: “El asegurar el cumplimiento de las normas vigentes se debe al gran trabajo que realiza el Laboratorio de Calidad de Aguas encabezado por el Químico Pablo Tamez. Indudablemente el esfuerzo diario de los compañeros de la Coordinación de Calidad se traduce en beneficios para todo el estado”, comentó.

Por su parte, el coordinador de Calidad del Agua de la paraestatal, Pablo Tamez, enfatizó el papel crucial del laboratorio para garantizar la seguridad hídrica. 

Tamez Guerra detalló que el Laboratorio Central de AyD realiza más de 300,000 análisis anuales para monitorear la calidad del agua en todo el sistema.

Gracias a este esfuerzo constante, la población de Nuevo León puede consumir el agua directamente de la llave con total confianza, un estándar de calidad que hoy es reconocido como el mejor a nivel nacional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Estadio_Borregos_738cae7495
¡Auténtico drama! Tigres vence a Borregos y es campeón de ONEFA
6b9a03ab_5fa7_4548_85b1_ddeff033e25d_2b2ccdf281
Prepara Monterrey festival navideño con actividades para todos
nota_finanzas_inversiones_extranjeras_nl_ef29145dbc
Se posiciona NL como el mercado industrial más grande del país
publicidad

Últimas Noticias

Estadio_Borregos_738cae7495
¡Auténtico drama! Tigres vence a Borregos y es campeón de ONEFA
1_Y3_A1587_4c93870e91
Entregan en Zuazua apoyos de programa “Ayudamos a las Mujeres”
Explosion_pesqueria_d10ad012a8
Explosión de pirotecnia en Pesquería deja un muerto y heridos
publicidad

Más Vistas

servicio_militar_obligatorio_b6f5a40cd3
Declara Sedena obligatorio el Servicio Militar Nacional
reforma_contra_abuso_aseguradoras_Nuevo_Leon_92272341da
Proponen freno a abusos de aseguradoras en Nuevo León
Whats_App_Image_2025_11_27_at_1_37_31_AM_db0e1602ce
Carece NL de sistema de pago único en el transporte público
publicidad
×