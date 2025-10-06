Cerrar X
Reportan_75_nuevos_casos_de_miasis_por_gusano_barrenador_en_Yucatan_c974b2e0a9
Nuevo León

Detectan nuevo caso de gusano barrenador en Montemorelos

Autoridades federales y estatales investigan un nuevo caso de gusano barrenador detectado en ganado procedente de Chiapas

  • 06
  • Octubre
    2025

Por segunda vez en semanas recientes, autoridades sanitarias confirmaron la presencia de un nuevo caso de gusano barrenador en Nuevo León, esta vez en el municipio de Montemorelos, lo que mantiene en alerta al sector ganadero estatal.

El hallazgo se habría producido en un embarque de dos jaulas provenientes de Chiapas, con aproximadamente 200 cabezas de ganado, de las cuales al menos una resultó infectada.

El caso fue detectado en empresa de carne

De acuerdo con información extraoficial, el caso se identificó en las instalaciones de la empresa Denes, dedicada a la producción y distribución de carne de res.

Aunque el tema ha sido manejado con hermetismo por las autoridades, se confirmó que tanto el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) como el Comité Estatal de Fomento, Sanidad y Movilización Pecuaria (CEFOSAMP) ya intervienen para contener el brote y rastrear posibles contagios.

Segundo caso en menos de un mes en Nuevo León

Este nuevo hallazgo se suma al registrado el 21 de septiembre pasado en Sabinas Hidalgo, donde el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) alertó sobre un foco de gusano barrenador a menos de 112 kilómetros de la frontera con Texas.

El caso de Sabinas Hidalgo fue considerado por las autoridades estadounidenses como “la detección más septentrional del brote actual”, lo que representa una amenaza directa para la industria ganadera de ambos países.

“Sabinas Hidalgo está cerca de la carretera principal que une Monterrey con Laredo, una de las vías comerciales más transitadas del mundo”, señaló el USDA en su comunicado.

Ganaderos piden frenar traslado de animales

Productores locales advirtieron que los casos podrían continuar, debido a que Nuevo León sigue permitiendo el traslado de ganado desde otros estados, a diferencia de regiones como Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, que mantienen restricciones sanitarias más estrictas.

Especialistas del sector consideran que la suspensión temporal de traslados sería la medida más efectiva para evitar nuevos brotes y proteger la industria pecuaria del estado, una de las más dinámicas del norte del país.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

46_468f9ddcdb
Nuevo León, líder nacional en salud y transparencia digital
c8f30b64_2db4_48b7_b87a_9af7d6851c5f_04aece03ca
Entregan medalla ‘Mauricio Fernández’ en Congreso a familiares
homicidios_nl_samuel_3c6a9b83c6
Se desploma en 2025 la tasa de homicidios en Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T142933_598_9ad49bf865
LeBron James hace otra “decisión”, pero es un anuncio
filiberto_n_sinaloa_5df0574559
Cae Filiberto 'N', presunto operador de Los Chapitos en Sinaloa
nl_mujere_lipo_800c1e484b
Advierten de escuelas 'patito' por muerte en cirugía estética
publicidad

Más Vistas

mexico_chile_sub_20_e29421f264
Cambia de horario México vs Chile en el Mundial Sub-20
EH_DOS_FOTOS_86_7958cb6de6
Agreden a inspectores tras atender reporte por ruido en Escobedo
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T211147_550_13d0ba51e9
Tigres perdona al Cruz Azul... y empatan 1-1 en El Volcán
publicidad
×