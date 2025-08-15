Detienen a dos asaltantes tras tirar basura en Monterrey

Tirar basura desde una camioneta provocó que dos asaltantes y distribuidores de droga fueran detenidos por policías de Monterrey.

La captura de Adán, de 31, y Ángel, de 27, fue en la avenida Bernardo Reyes y Barcelona, en la colonia Estrella.

El segundo fue interceptado en Emilio Carranza e Hidalgo en el centro de la ciudad.

De acuerdo a las investigaciones, se estableció que su arresto se llevó a cabo minutos después de que Adán fue visto cuando tiraba una botella de plástico en la vía pública.

El primero en ser interceptado fue Adán, quien viajaba a bordo de una camioneta con placas RK 1825-B.

Mientras que su cómplice fue interceptado en otro tipo F-150 con placas de Tamaulipas. Al ser capturados, les encontraron en su poder 18 dosis de droga.

Asimismo, se estableció que los detenidos participaron en el asalto a un comerciante en la colonia Chepe Vera, despojándolo de 80 mil pesos.

Otro asalto fue en el sector de la colonia Coyoacán, donde amenazaron al empleado de una gasolinería para quitarle el dinero en efectivo.

