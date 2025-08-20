Cerrar X
Nuevo León

Detienen a hombre tras lesionar a un policía de San Pedro

El joven de 24 años de edad amenazó a sus propios familiares y contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de violencia familiar

  • 20
  • Agosto
    2025

Un joven de 24 años que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de violencia familiar fue detenido por elementos de la Policía de San Pedro, luego de protagonizar un incidente en el que amenazó a sus propios familiares y agredió a un uniformado.

El hecho se registró en la colonia San Pedro 400, sobre la calle Uranio, donde vecinos reportaron que un hombre identificado como Jovanny “N” se encontraba alterado y armado con un machete, con el que habría amenazado a integrantes de su familia en dos domicilios distintos.

Según las autoridades, al arribar al número 613 de dicha calle, donde se localiza la vivienda de una tía del sospechoso, los policías intentaron dialogar con él; sin embargo, comenzó a insultarlos y posteriormente atacó a uno de los agentes, a quien lesionó con una botella de vidrio en el rostro. El uniformado presentó una contusión en el pómulo derecho y fue atendido por personal médico.

Tras controlar la situación, los elementos procedieron a la detención de Jovanny “N”, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, autoridad que confirmó que el individuo ya contaba con una orden de aprehensión pendiente por violencia familiar.


