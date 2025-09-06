Cerrar X
7a26867b_d795_41a9_bb47_da7eca7e72e9_96cfa4fc3c
Nuevo León

Detienen a joven generador de violencia en Guadalupe

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a un joven considerado como generador de violencia a mediodía del viernes en el municipio de Guadalupe.

  • 06
  • Septiembre
    2025

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a un joven considerado como generador de violencia a mediodía del viernes en la colonia Valle de los Encinos en el municipio de Guadalupe.

El sujeto se identificó como Juan “N” de 18 años y le decomisaron 44 dosis de hierba verde con las características de la marihuana, y 42 bolsas con una sustancia sólida parecida al cristal.

La detención se logró luego de ser interceptado por aparentemente fumar un cigarrillo artesanal del cual expedía un olor característico al de la marihuana.

e8df916d-a625-42b6-95fb-3c0329f9b38c.jfif

Las autoridades policiales ya buscaban a Juan “N”, pues se presume que forma parte de un grupo delictivo con presencia nacional en el cual desempeña actividades como generador de violencia.

El joven tras ser detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para lo que resulte.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

W_d8e4987301
El actuar de unos cuantos no representa a la Semar: Harfuch
EH_DOS_FOTOS_2025_09_07_T105642_183_3f0fa3dc27
Hombres roban 4 botellas de whisky del HEB de San Pedro
AP_25036613771464_1_aa97d6c921
México asiste a 23 detenidos en redada migratoria en Georgia
publicidad

Últimas Noticias

77d745c68749aea4c5b55ad6f44085d41449628dw_256706b5c2
Profeco y Seat alertan y llaman a revisión a más 7 mil vehículos
20250907_02_suspende_chatarrera_derrame_04_f37f76704b
Clausura División Ambiental chatarrera por derrame de ácidos
AP_25250690413736_8d8547474f
Trump exige que Hamás acepte acuerdo y libere rehenes
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_09_06_T104333_050_0ac3171bc9
Frente frío traerá fuertes lluvias a Nuevo León
nl_presa_cerro_prieto_858e80375b
Ante panorama seco en NL: Urgen obras hídricas de largo alcance
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_f7e45ec153
Ángela Aguilar cancela conciertos por baja venta de boletos
publicidad
×