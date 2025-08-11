Detienen a tres con 200 dosis de droga y arma larga en Escobedo

El grupo de coordinación metropolitana detuvo a tres hombres en posesión de más de 200 dosis de presuntas drogas, un arma larga y municiones, durante un operativo realizado en el municipio de Escobedo.

La detención ocurrió en el cruce de las calles Anacleto Guerrero Guajardo y Serafín Peña, en la colonia Ricardo Flores Magón, donde los uniformados detectaron a tres hombres a bordo de un vehículo Nissan Tsuru, quienes aparentaban estar en estado de ebriedad y consumiendo bebidas alcohólicas.

Los detenidos fueron identificados como Yeraldo “N”, de 40 años; Eloy “N”, de 33; y José “N”, de 31 años.

Al realizar una revisión, se les aseguró un arma larga, dos cargadores con 26 cartuchos, 127 envoltorios con hierba verde y seca con las características de la marihuana, 103 dosis de una sustancia sólida similar al cristal, tres básculas digitales y cuatro teléfonos celulares.

Los tres hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes y determinar su situación legal.





