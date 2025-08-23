DIF apoya a familia afectada por incendio en centro de Monterrey

Un incendio registrado la mañana de este viernes en un departamento del centro de Monterrey dejó a una familia en situación vulnerable, por lo que el DIF municipal acudió de inmediato para brindar respaldo.

La institución, encabezada por su presidenta Gaby Oyervides y la directora general Ivonne Álvarez, otorgó ayuda a una mujer de 36 años y a su hija de 16, quienes habitaban en la vivienda afectada.

El apoyo consistió en paquetes alimentarios, cobertores, colchones individuales, ropa, útiles escolares y artículos de limpieza.

La institución reafirma su compromiso de estar en donde más necesite apoyo la población, estando junto a las familias en los momentos difíciles.

