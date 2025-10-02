Cerrar X
Nuevo León

Enfrentamiento en Sabinas Hidalgo deja cinco policías heridos

Durante labores de inteligencia cinco policías de Fuerza Civil resultaron heridos en un tiroteo con civiles armados en Sabinas Hidalgo

  • 02
  • Octubre
    2025

Un enfrentamiento a balazos entre civiles armados y elementos de Fuerza Civil dejó como saldo a cinco policías lesionados, durante la noche de este jueves en el municipio de Sabinas Hidalgo.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió en el marco de labores de investigación e inteligencia que realizaban los uniformados en la zona, cuando fueron interceptados por sujetos armados que abrieron fuego contra ellos.

Los policías repelieron la agresión, desatándose un intercambio de disparos que se prolongó varios minutos y generó alarma entre habitantes de la localidad.

Tras la confrontación, cinco elementos resultaron heridos. Cuatro de ellos sufrieron lesiones consideradas menores, mientras que un quinto agente fue reportado en estado estable, aunque con heridas de mayor consideración. Todos fueron trasladados de inmediato al área metropolitana de Monterrey para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento no se ha informado si hubo detenidos o bajas entre los agresores, mientras que la zona permaneció bajo un fuerte despliegue de seguridad durante la madrugada para prevenir nuevos incidentes.

Las investigaciones continúan para determinar la identidad de los responsables y esclarecer las circunstancias que rodearon este ataque.


