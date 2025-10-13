Entregan placa conmemorativa al Museo La Milarca

En un homenaje en memoria del ingeniero Mauricio Fernández Garza, el Gobierno de Nuevo León entregó una placa conmemorativa al Museo La Milarca, reconocido recientemente como Patrimonio Cultural del Estado.

El acto fue encabezado por el gobernador Samuel García Sepúlveda, acompañado de la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, así como por el secretario general de Gobierno, Miguel Flores, el alcalde de San Pedro, Mauricio Farah, y las titulares de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, y de Salud, Alma Rosa Marroquín.

También acudieron familiares y amigos del fallecido ingeniero Mauricio Fernández Garza, fundador del museo La Milarca, cuyo legado fue reconocido por su aportación al arte y la cultura del estado.

Durante la ceremonia, Melissa Segura Guerrero, encargada de la Secretaría de Cultura de Nuevo León, agradeció la presencia de los asistentes y destacó la visión de Fernández Garza para crear un espacio que resguarda piezas artísticas e históricas.

El gobernador Samuel García recordó con aprecio las conversaciones que sostuvo con Mauricio Fernández a lo largo de los años y subrayó la importancia del recinto:

“Cada vez que entro a La Milarca me acuerdo de Mauricio. No tengo duda de que, cuando llegue el Mundial, miles de visitantes quedarán maravillados con este lugar”, dijo Samuel.

La Milarca fue proclamada Patrimonio Cultural el pasado 24 de septiembre, y se espera que en diciembre sea incorporada al Pasaporte Turístico de Nuevo León, con el objetivo de atraer a más visitantes nacionales e internacionales.

“Recordamos a un gran hombre, único, y agradecemos que haya regalado este museo al mundo”, expresó finalizó el mandatario.





