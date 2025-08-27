Cerrar X
Nuevo León

Entregará Raúl Cantú 15,000 paquetes de útiles escolares

El alcalde de Salinas Victoria inició la entrega de útiles a estudiantes de todos los niveles para apoyar la economía familiar y la educación

  • 27
  • Agosto
    2025

El alcalde de Salinas Victoria, Raúl Cantú de la Garza inició la entrega gratuita de kits escolares a estudiantes del municipio para el ciclo escolar 2025-2026. 

Durante la entrega, el alcalde destacó que este año se contempla la distribución de más de 15 mil paquetes de útiles escolares, beneficiando a estudiantes desde preescolar hasta nivel universitario. 

“Son más de 15 mil útiles escolares los que vamos a entregar en Salinas Victoria con el programa Compromiso por la Educación. Ya entregamos en el Centro, Valle del Norte y ahora en Los Pilares; viene Bosques de los Nogales y después las demás colonias, comunidades y ejidos. Apoyaremos a los estudiantes que cursan desde el kínder, la primaria, secundaria y preparatoria, y por supuesto, la universidad”, señaló el mandatario municipal. 

Los kits incluyen libretas, bolígrafos, pegamento, lápices, juego de geometría, colores, tijeras y sacapuntas, entre otros materiales, adaptados a cada grado escolar. 

La entrega continuará en los próximos este jueves en DIF Bosques de los Nogales y  DIF Satélite del Norte. Este viernes en Emiliano Zapata y en el enlace Huertas de San Mario, informó el municipio en un comunicado.

De acuerdo con la administración municipal, esta iniciativa busca apoyar la economía de las familias y garantizar que los estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para su formación.


