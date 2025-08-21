Está Nuevo León a punto de ser número 1 en movilidad: Samuel

El gobernador Samuel García anunció que Nuevo León está a punto de convertirse en el número 1 en materia de movilidad, como ya lo es en materia económica, de seguridad, de empleo, de salud, de innovación y de reducción de pobreza.

El mandatario anunció que para el próximo mes de noviembre se completarán 4 mil nuevos camiones de transporte público en operación.

Durante el arranque de 24 nuevas unidades de la Ruta 224 Arboledas-Monte Cristal-Centro, en el municipio de Guadalupe, el mandatario aseguró que todo va bien y se pone nuevo, aprovechando la euforia porque seremos sede de seis partidos del Mundial FIFA 2026.

"Somos primer lugar en todo, y estamos a nada de que también seamos el primer lugar en movilidad”, afirmó en el evento en el Parque Tolteca.

"Vamos a terminar y a duplicar las líneas del Metro, va a haber 400 Transmetros y 500 parabuses”, precisó.

Además, anunció, en los supermercados como Soriana, HEB y Walmart, habrá centros de transferencia para que los usuarios del Transmetro no tengan que esperar en la calle.

Detalló que de agosto a octubre terminarán de llegar 2 mil nuevos camiones de Muevoleón, entre los que se incluyen los que se entregaron hoy.

"Y en noviembre, Nuevo León va a tener 4 mil camiones verdes para todo el Estado”, sostuvo.

Aseguró que el anterior gobernador y sus colaboradores "tiraron güeva” y, pretextando el Covid, no actuaron en el tema del transporte y dejaron mil 500 camiones chatarra.

"Nosotros prometimos hacer en cuatro años lo que no se hizo en 40, renovar la flota, un millón lo usa a diario, no es justo subirse a autobuses que llegaban tarde o estaban madreados, sin Internet, clima, botón de pánico y seguridad”, expresó.

Pero aclaró que ya cambió la situación para beneficio de los usuarios.

"Hoy comienzan a llegar, hoy 25-26 unidades, en tandas, y van a ver que pronto vamos a llegar a 4 mil, es decir, en 3 meses va a haber el doble de camiones”, expuso.

Explicó que mediante el SINTRAM, se monitorea el servicio: que los choferes suban pasaje, que no se salgan de la ruta, que traigan el clima prendido y que manejen bien.

Eso permite premiar a los operadores con 3 mil pesos extras si hacen muy bien su trabajo, y próximamente les darán casas.

Y adelantó que próximamente, los policías de Fuerza Civil se van a subir a los camiones para revisar que todo vaya en orden y en su caso detener a los acosadores que las mujeres denuncien.

Los camiones que se entregaron vienen a mejorar el servicio en los municipios de Guadalupe, Juárez, Cadereyta y Monterrey.

Junto al gobernador estuvieron los alcaldes de Guadalupe, Héctor García; y de Juárez, Félix Arratia.

Antes del regreso a clases, 100% de rutas estarán en esquema de pago por pasajero

El encargado de Despacho del Instituto de Movilidad, Abraham Vargas, anunció que para antes del regreso a clases el 100% de las rutas de transporte público estarán incorporadas al esquema de pago por pasajero.

Actualmente, el 70% de las empresas camioneras están incorporadas a ese plan, que sustituyó al de pago por kilómetro.

Afirmó que la adhesión del 100% logrará a dos meses de que se puso en funcionamiento el pago por pasajero.

"Esperemos que antes del regreso a clases (el próximo 1 de septiembre), el 100% de las rutas estén en ese nuevo esquema que nos permite mejorar el servicio”, declaró.

