Estado entrega restauración del Arco de la Independencia

Después de más de un año de restauración, el Arco de la Independencia, inaugurado en 1910, recobró su esplendor original gracias a una intervención integral, por primera vez en más de un siglo.

La obra de cantera rosa de 25 metros recuperó su grandeza. Desde las placas de mármol hasta sus elementos escultóricos, entre ellos la imponente Alegoría de la Libertad, conocida como “La Mona del Arco”, y las cuatro águilas devorando serpientes que custodian sus costados. Todas fueron rehabilitadas luego de detectarse daños estructurales que amenazaban con desfigurarlas.

Fue durante la tarde de este domingo que el Gobernador Samuel García entregó el monumento restaurado, el cual costó 20 millones de pesos.

“Ya es patrimonio del estado este proyecto que nos costó $20 millones de pesos, espero que lo cuiden, que la gente los respete, que no haya vandalismo, que lo cuiden, en 300 días vamos a tener el mundial”, dijo García Sepulveda previo a proyectarse un video mapping sobre el monumento.

El gobernador Samuel García, también, reconoció que los cierres de la avenida Pino Suárez y la construcción de la rotonda fueron decisiones difíciles, pero necesarias. Entre los invitados se encontraba Luis Donaldo Colosio Riojas, quien realizó la rotonda en el cruce de Pino Suárez y Francisco I. Madero cuando era aún alcalde de Monterrey.

“Estas decisiones, como las que tomó el alcalde Luis Donaldo en su momento, fueron criticadas pero hoy es el mejor ejemplo de que la decisiones duras traen buenos resultados”, agregó.

El proceso estuvo a cargo de la Secretaría de Cultura y especialistas que se encargaron de desmontar esculturas, consolidar los bloques de piedra, recuperar el color original de la cantera y devolver al Arco la fortaleza y dignidad de su época neoclásica.

“Mi reconocimiento al equipo de restauración: la arq Selene Velazquez quien junto a un grupo de especialistas de Restaurika trabajó en la etapa de metales y el restaurador morelense, José Morales Zuñiga con la coordinación de la restauradora Mariana Castañeda para la etapa petria”, especificó la secretaría de cultura, Melissa Segura.

Por lo que el Arco, legado tangible del porfiriato y de las propuestas urbanísticas del entonces gobernador Bernardo Reyes, vuelve a erguirse con la dignidad.





