Nuevo León

Estamos en el nivel de pobreza más bajo en la historia: Sheinbaum

En su mensaje a la gente del estado, la mandataria resaltó que desde 2018, la cantidad de personas en situación de pobreza bajó en 13.6 millones de personas

  • 06
  • Septiembre
    2025

Durante la conferencia celebrada en Nuevo León con motivo de su gira de Rendición de Cuentas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que México se encuentra en los menores niveles de pobreza y desigualdad de toda su historia.

En su mensaje a la gente del estado, la mandataria federal resaltó que desde 2018, cuando inició la llamada "Cuarta Transformación", la cantidad de personas en situación de pobreza bajó en 13.6 millones de personas.

Esto se traduce en la menor cifra de personas en situación de pobreza y posiciona a México como el segundo país de América con menor índice de desigualdad, solo por detrás de Canadá.

Según relató Sheinbaum Pardo, una de las principales medidas para mejorar estos índices son el aumento al salario mínimo en 135%, además, prometió que durante su gestión este incrementará 12% cada año.

Aunado a esto, destacó la cobertura de los programas del Bienestar en Nuevo León, los cuales también apoyaron a reducir la pobreza extrema en el estado a tan solo 0.5% de la población.


