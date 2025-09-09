Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas

Al iniciar en Nuevo León la construcción del tren Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo, el Gobierno Federal informó que los trayectos durarán tres horas y que estiman tener una demanda anual de 7 millones de usuarios.

“Ustedes saben cómo son los accesos de todos los días a las zonas industriales y, aunque sabemos que será un servicio de largo recorrido, sabemos que hay usuarios que serán beneficiarios por esta conexión metropolitana cotidiana.

“Hay una relación casi metropolitana entre Derramadero, Saltillo, Ramos Arizpe y la Zona Metropolitana de Monterrey”, explicó Andrés Lajous, director de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.

La construcción total se dividirá en cuatro tramos, iniciando este martes el de 100 kilómetros que va desde la comunidad Unión San Javier, en Salinas Victoria, hasta el arroyo El Sauz.

En el trazo está contemplada una sola vía de pasajeros con laderos de 3 mil metros a cada 25 km para permitir el rebase de trenes.

Sin embargo, la Federación, a través de una infografía, detalló que la estructura está pensada para poder ampliarse a dos vías en un futuro.

“Todo el trazo es paralelo al tren de carga; hay algunos pequeños tramos donde se desvía un poco de la vía de carga, pero en términos generales va en paralelo.

“Cuando se hace una vía, como históricamente se hicieron estas vías, hay un derecho de vía y ese estamos en la mayor parte aprovechándolo para la vía de pasajeros”, detalló Lajous.

A lo largo del tramo Unión San Javier-Arroyo El Sauz se edificará una estación, 15 pasos vehiculares, 30 puentes ferroviarios, un viaducto, un paso superior vehicular y 146 obras de drenaje.

“El cálculo es que para principios del 2028 esté terminado, pero todos los tramos van más o menos en sincronía para en el 28 estar terminados”, prometió el funcionario.

Se estima que las labores en esos 100 kilómetros cuesten $14 mil millones de pesos y generen 4 mil 744 empleos directos y 14 mil 676 indirectos.

Los tres tramos restantes del Tren del Norte, y de los cuales no se informó una fecha de arranque, son: Saltillo-Santa Catarina, con 111 kilómetros; Arroyo El Sauz-Nuevo Laredo, de 136.48 km; y el de la Zona Metropolitana de Monterrey con 48.51 km.

En total, el ferrocarril tendrá una inversión de $121 mil millones, y contará con 11 estaciones, de las cuales cuatro estarán en Nuevo León.

Impulsan conexión Metro-Tren del Norte

Durante su discurso en el evento, el gobernador Samuel García destacó que el proyecto servirá para nutrir la oferta de transporte público en la entidad.

“Vamos a estar trabajando en conjunto porque además va a colindar con proyectos de infraestructura muy importantes del Estado como las líneas 4 y 6.

“Todo este transporte de pasajeros va, sin duda, a beneficiar la movilidad del estado de Nuevo León”, dijo el mandatario estatal.

Al respecto, Lajous dijo que analizarán cómo enlazar el ferrocarril federal con el monorriel estatal.

“Vamos a revisar esa posibilidad; para nosotros, desde la perspectiva del usuario, es muy importante que tengan conexiones de transporte público cercanas.

“Con el gobierno del Estado, la Secretaría de Movilidad, vamos a revisar cómo se hacen esas conexiones de la manera más eficiente”, aseguró el funcionario federal.

Por otro lado, a pregunta expresa, Lajous reiteró que se contemplan pasos elevados vehiculares en el tramo donde el tren pasará por la ciudad; sin embargo, no dio detalles sobre cuántos.

“Sí, es algo de lo que estamos revisando en la Zona Metropolitana, todavía estamos en los detalles de ingeniería que ya anunciaremos pronto”, dijo.

El evento se enlazó en vivo hasta Palacio Nacional para la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Asistieron además el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteban Medina, y el titular de la Secretaría de Movilidad Estatal, Hernán Villarreal.

